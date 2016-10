Tochter von Imam hatte wohl IS-Kontakte

Staatsanwaltschaft ermittelt

Frankfurt/Wiesbaden - Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die 17 Jahre alte Tochter eines Imams aus Frankfurt. Die junge Frau soll IS-Kontakte gehabt haben und ihre Ausreise nach Syrien geplant haben.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat gegen die 17-Jährige. Das Mädchen soll Kontakte zu IS-Angehörigen gehabt und seine Ausreise nach Syrien vorbereitet haben, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nadja Niesen, heute. Zuvor hatte hr-info darüber berichtet. Der Imam predigt in der Abu Hanifa Moschee im Stadtteil Bergen-Enkheim, die der Verfassungsschutz als "islamistisch beeinflusst" einstuft.

"In der Vergangenheit fanden in der Moschee überregional besuchte salafistische Veranstaltungen statt", teilte ein Sprecher des Verfassungsschutzes in Wiesbaden auf Anfrage mit. "In der Gesamtschau kann nicht ausgeschlossen werden, dass salafistische Akteure, die die Moschee als Anlaufstelle genutzt haben, in der Folge eine dschihadistisch motivierte Ausreise nach Syrien oder in den Irak durchgeführt haben."

Schräg gegenüber der Moschee hat die Stadt in einer Flüchtlingsunterkunft derzeit 79 Menschen untergebracht, darunter 14 Minderjährige. Die Ausrichtung der Moschee sei bekannt gewesen, als die Unterkunft eingerichtet wurde, sagte Manuela Skotnik vom Sozialdezernat. Stadt, Ermittler und der Träger der Einrichtung seien sensibilisiert und gemeinsam sowie mit den Bewohnern im Gespräch darüber. (dpa)

