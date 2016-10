Unbekannte Tote ein Fall für "Aktenzeichen XY... ungelöst"

Polizei vermutet Gewaltverbrechen

Frankfurt - Fast zwei Monate nach dem Fund einer Frauenleiche im Norden Frankfurts befasst sich die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" mit dem Fall. Die Identität der Toten ist noch immer unklar.

Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, die genaue Todesursache ist aber bislang nicht bekannt. Arbeiter hatten die Leiche am 10. August bei einem Kleingartenverein im Stadtteil Nieder-Eschbach gefunden. Die 40 bis 65 Jahre alte Frau sei am selben Tag getötet und in das Regenrückhaltebecken gebracht worden, heißt es in der Ankündigung der ZDF-Sendung.

Die Frau soll größer als 1,70 Meter und korpulent gewesen sein. Sie trug eine graue Jogginghose und ein hellgraues T-Shirt. "An der Kleidung wurden viele Hundehaare von zwei unterschiedlichen Tieren festgestellt", heißt es bei XY. Auffällig ist zudem eine Tätowierung im Nacken in Form eines sogenannten Tribals. Die Frau hatte braun-schwarze, nackenlange Haare. Die Polizei ermittelt laut Staatsanwaltschaft auch im Obdachlosen- und Bettlermilieu. (dpa)

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa/dpaweb