Fahrer verliert Kontrolle

Frankfurt - Ein 48 Jahre alter Mann ist heute am frühen Sonntagmorgen bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Sein unbeleuchteter Wagen war auf der Bundesstraße 43 in der Nähe des Flughafens in die Leitplanken geprallt. Nach Angaben der Polizei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann wurde aus dem Auto geschleudert. Er starb an der Unfallstelle. (dpa)

