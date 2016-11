Zoll erwischt Drogenschmuggler mit unförmiger Jacke

Schwarzmarktwert: Rund 80.000 Euro

Frankfurt - Seine unförmige Jacke hat einen Drogenschmuggler am Frankfurter Flughafen verraten. In das Futter des Kleidungsstücks waren sechs Plastikbeutel mit Kokain eingenäht.

Der 39 Jährige trug so 2,1 Kilogramm Kokain mit sich herum, wie das Hauptzollamt Frankfurt am Freitag berichtete. Den Schwarzmarktwert des Rauschgifts bezifferte die Behörde auf rund 80.000 Euro. Der Mann war bereits am 29. Oktober aus dem kolumbianischen Bogota nach Deutschland eingereist und wollte noch am selben Tag weiter nach Tel Aviv fliegen.

Dabei fiel er auf: "Die Proportionen der Kleidung des Mannes erschienen unnatürlich", berichtete die Sprecherin des Hauptzollamts, Christiane Straß. Als sich die Zollbeamten die Jacke näher anschauen wollten, schlug ihnen ein verdächtiger Geruch entgegen. Ein Rauschgiftschnelltest bestätigte den Verdacht. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. (dpa)

