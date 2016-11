Zwei Supermärkte überfallen - selber Täter?

Kripo sucht Zeugen

Frankfurt - Gestern Abend überfallen Unbekannte binnen zweier Stunden Supermärkte in den Frankfurter Stadtteilen Niederrad und Eschersheim. Die Polizei sucht nun Zeugen und prüft eine Verbindung zwischen den beiden Taten.

Wie die Polizei heute mitteilte, überfiel ein Täter gestern einen Supermarkt in der Gerauer Straße. Kurz nach Ladenschluss, gegen 21.05 Uhr, betrat der Unbekannte den Kassenbereich des Marktes. Als eine Mitarbeiterin die Kassenlade entnahm, entriss der Räuber ihr die Kasse. Er flüchtete mit dem Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro zu Fuß in Richtung Jugenheimer Straße. Gegen 19.26 Uhr ereignete sich in der Eschersheimer Landstraße im Stadtteil Eschersheim ein zweiter Raubüberfall auf einen Supermarkt. In diesem Fall bedrohte der Täter einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe der Kasse. Von einer Kundin gestört, floh der Räuber ohne Beute.

In beiden Fällen wird der Räuber wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 20 bis 35 Jahre alt, ungefähr 1,80 bis 1,90 Meter groß mit einer korpulenten Statur. Der Mann war schwarz gekleidet, trug eine Winterjacke, Jogginghose, Wollmütze, einen ins Gesicht gezogenen Schal und Handschuhe. Die Kripo prüft nun, inwieweit die Taten zusammenhängen und ob ein Räuber für beide Überfälle verantwortlich ist. Die Beamten bitten Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 069/75553111 zu melden. (jrd)