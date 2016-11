Diebe jagen Sparkassen-Container in die Luft

Keine Beute, aber 100.000 Euro Schaden

Hainburg - In der Nacht von Freitag auf Samstag jagen Diebe einen Container der Sparkasse in die Luft. An Beute kommen sie jedoch nicht, der Tresor hält der Explosion stand.

Durch eine laute Explosion wurden am Samstag in den frühen Morgenstunden Anwohner der Offenbacher Landstraße in Hainburg unsanft geweckt. Wie die Polizei mitteilte, war um 4.44 Uhr ein Bankcontainer einer Sparkassefiliale (4 x 5 Meter) in die Luft geflogen. Nachdem die Feuerwehr den Brand schnell gelöscht hatte, war die Ursache der Explosion schnell gefunden: Unbekannte hatten den im Container befindlichen Geldautomaten gesprengt.

Ticker: Die aktuellen Polizeimeldungen aus der Region

Hinweise zu den Tätern, die ohne Beute flüchteten, liegen bislang nicht vor. Der Tresor hielt der Explosion stand und blieb im Automat verankert. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro beziffert. Weitere Folge des Sprengversuchs war der zweitweise Stromausfall bei angrenzenden Wohnhäusern. Die Kripo bittet um Hinweise unter 069/8098-1234. (dani)

Die irrsten wahren Geschichten der Welt Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa