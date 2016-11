Rock-Oratorium „Daniel“ aufgeführt

Ein Ereignis: Rund 100 Mitwirkende führen vor 600 Zuschauern die Rockoper „Daniel" in der Kirche St. Wendelinus in Hainstadt auf.

Hainstadt - Das Rock-Oratoriums „Daniel“ ist nach seiner Premiere beim Katholikentag in Leipzig auch in Hainstadt aufgeführt worden. Im dortigen Musikzentrum St. Gabriel hatte das Projekt seinen Anfang genommen.

Für etwa 600 Zuhörer und 100 Akteure wurde die Aufführung des Oratoriums „Daniel“ in der Kirche St. Wendelinus in Hainstadt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Eine gute Technik, ein höchst engagierter Chor, mit der Kammerphilharmonie Seligenstadt und der Band St. Gabriel ein sehr gutes Orchester, hervorragende Arbeit auf der Bühne, davor und dahinter (Regie, Maske, Requisiten) und eine perfekte Gesamtorganisation trugen ihren Teil dazu bei. Das Opus zog die Zuschauer in seinen Bann, wie minutenlanger Applaus zeigte.

Das musikalische Werk, komponiert vom Seligenstädter Musiker und Bistumskantor Thomas Gabriel mit Texten des evangelischen Pfarrers Eugen Eckert hat alle Zutaten, die für eine Erfolgsgeschichte notwendig sind. Grundlage ist die Geschichte des Propheten Daniel aus dem Alten Testament. Mit seinem Volk ist er in persische Gefangenschaft unter den Königen Nebukadnezar, Belsazar und Darius geraten. Er hilft seinen Mitgefangenen, die Hoffnung auf einen Ausweg, Würde und Freiheit nicht zu verlieren. Diese Thematik wird auf die heutige Zeit übertragen und hat dabei im Hinblick auf die Flüchtlingsproblematik auch politische Tragweite.

Musikalisch umgesetzt wird das Thema mit Elementen aus klassischer Kirchenmusik, Rock und Jazz. Der Chor übernimmt unterschiedliche Rollen und bringt deren emotionale Vielfalt gut nachvollziehbar zum Ausdruck. Die lustigen bis dramatischen Soli der Sängerinnen und Sänger werden mit sichtbarer Spielfreude und schauspielerischem Talent ausdrucksstark auf die Bühne gebracht. Der Mut machende Schlusschoral „Gott hat mir längst einen Engel gesandt“ klang sicher vielen noch auf der Heimfahrt im Ohr.

Thomas Gabriel, der auch die Gesamtleitung hatte, dankte allen Mitwirkenden vor und hinter der Bühne, besonders auch Peter Eckrich und dessen Mitarbeitern vom Theresien Kinder- und Jugendhilfezentrum Offenbach für die vielfältige Unterstützung. „Ich glaube, dass die Kirche in Hainstadt so etwas noch nicht erlebt hat. Ich bin sehr, sehr glücklich mit dem Projekt, dass es überhaupt möglich war, es in dieser Dimension noch einmal aufzuführen.“ Einstudiert worden war das Stück im Musikzentrum St. Gabriel in Hainstadt und war bereits Teil des Programms beim diesjährigen Katholikentag in Leipzig im Mai. (kd)