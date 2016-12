13-jähriger Hainburger im Finale von „Das Supertalent“

Gewinnt Salvatore Scire 100.000 Euro?

+ © RTL / Stefan Gregorowius © RTL / Stefan Gregorowius

Hainburg - Der 13 Jahre alte Salvatore Scire überzeugt bei „ Das Supertalent“ mit einem Song von Megastar Adele und steht im Finale der RTL-Castingshow. Geübt hat das junge Talent immer zu Hause mit einer Haarbürste als Mikro. Nun hat Salvatore die Chance auf 100.000 Euro.

Seit mehr als drei Monaten treten jeden Samstag auf RTL bei der Sendung „Das Supertalent“ die unterschiedlichsten Talente vor der Jury aus Victoria Swarovski, Bruce Darnell und Dieter Bohlen auf. Am Samstag, 17. Dezember, kämpfen die zwölf besten Talente im großen Live-Finale um den Titel, 100.000 Euro und einen Auftritt in Las Vegas. Mit dabei: Der 13-jährige Sänger Salvatore Scire aus Hainburg. Beim Casting überzeugte er mit dem Song „When We Were Young“ von Megastar Adele. Dabei hatte die Jury zunächst Bedenken: „Warum suchst du dir so einen schweren Titel aus?”, fragte Dieter Bohlen. Doch der damals Zwölfjährige ließ sich nicht beirren – und lieferte ab!

„Kleiner Mann, große Wirkung“, urteilte der Pop-Titan anschließend. Victoria Swarovski fand seinen Auftritt „Mega, Mega, Mega!“. Salvatore, von Freunden Salva genannt, lebt gemeinsam mit seinen Eltern in Hainburg und besucht dort die 8. Klasse der Realschule. Da sein Vater aus Italien und seine Mutter aus Kolumbien stammen, spricht das junge Talent neben Deutsch auch fließend Italienisch und Spanisch. Seine aktuellen Lieblingsfächer sind aber Mathematik und Biologie. Seine Leidenschaft für das Singen hat der Schüler schon entdeckt, als er noch ganz klein war: „Als Mikro habe ich immer eine Haarbürste genommen“, berichtet RTL. „Mein Lebenstraum wäre es, Sänger zu werden. Das wünsche ich mir schon so lange“, so Salvatore.

Casting-Shows: Was wurde aus den Gewinnern? Zur Fotostrecke

Mit seiner Teilnahme am Finale ist er diesem Traum schon ein Stückchen näher gekommen: „Als ich das erfahren habe, konnte ich das gar nicht glauben. Und dann habe ich abends erst mal meinen Papa veräppelt“, lacht der Teenager. Wenn er gewinnt, würde er einen Teil des Preisgeldes für seine Ausbildung als Sänger investieren. Und sollte es mit einer Gesangskarriere aber nicht klappen, hat Salvatore schon einen Plan B: „Dann würde ich gerne Medizin studieren.“ Im Finale haben nur noch die Zuschauer das Sagen und küren mit ihren Telefonanrufen „Das Supertalent 2016“.

Salvatore ist übrigens nicht das erste Talent aus der Region bei „Das Supertalent“. Die 15-jährige Offenbacherin Cansu Kaya sang im Jahr 2015 vor einem Millionenpublikum „Something's Got A Hold On Me“ von Christina Aguilera. Die Offenbacherin Viviana Grisafi (ebenfalls Zweite bei „Deutschland sucht den Superstar“ - DSDS) hatte im Jahr 2013 ebenfalls beim Supertalent teilgenommen und kam später sogar ins Finale der Fernsehshow. Am Ende reichte es leider nur für den dritten Platz. (dr)