Opposition verweigert Abstimmung

Grünes Licht für Reihenhäuser an Carl-Ulrich-Straße

Hainburg - Die endgültige Entscheidung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Südöstlich der Carl-Ulrich-Straße“ war eines der Hauptthemen bei der Sitzung der Gemeindevertreter im Feuerwehrhaus in Klein-Krotzenburg. Von Katrin Stassig

Ein Investor aus Obertshausen möchte auf dem Grundstück an der Carl-Ulrich-Straße, Ecke Hauptstraße, in Hainstadt 20 neue Reihenhäuser bauen (wir berichteten mehrfach). Mit dem Satzungsbeschluss haben die Gemeindevertreter am Montagabend grünes Licht für dieses Vorhaben gegeben. Die Entscheidung fiel allerdings nicht einstimmig aus. Grüne und BFH enthielten sich bei der Abstimmung, aus den Reihen der Bürger für Hainburg kam außerdem eine Gegenstimme. CDU und SPD stimmten dem Plan zu. Kritik aus der Opposition hatte es unter anderem an der Anbindung des benachbarten Gewerbegebietes gegeben.

Auch das Thema Finanzen sorgte an diesem Abend für einigen Unmut in den Reihen der Opposition. Auslöser waren die vorliegenden Berichte über die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 sowie des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2012 der Gemeindewerke. SPD und ein Großteil der BFH-Fraktion nahmen an der Abstimmung über die Berichte nicht teil. Die Grünen sowie ein BFH-Vertreter enthielten sich. Die Fraktionsvorsitzenden Manfred Tilsner (SPD) und Wigbert Appel (BFH) monierten, es handele sich um Vorgänge von vor fünf Jahren. „Wir haben als Gemeindevertreter keine Chance mehr, noch eine Kontrolle auszuüben“, meinte Appel. Es sei nicht möglich, nach so langer Zeit Entlastung zu erteilen und Verantwortung zu übernehmen. Die Abschlüsse sollten spätestens nach zwei Jahren vorliegen.

Bürgermeister Bernhard Bessel (CDU) äußerte Verständnis für die Verärgerung. Diese sei berechtigt. Allerdings, so betonte er, sei durch die Verspätung keinerlei finanzieller Schaden entstanden, auch seien keine Ansprüche verjährt. Er verwies darauf, dass viele kleinere Kommunen in Hessen in einer ähnlichen Situation seien. Sie hätten darauf verzichtet, für die Jahresabschlüsse das Personal aufzustocken – was wiederum Geld gekostet hätte. Bessel stellte in Aussicht, dass in diesem Jahr noch die Abschlüsse für 2013 und 2014 folgen werden.

Luxus pur: Die teuersten Wohnlagen in Frankfurt Zur Fotostrecke

Der Bürgermeister kündigte außerdem an, dass in der letzten Gemeindevertretersitzung des Jahres am 12. Dezember der Doppelhaushalt für 2017/18 eingebracht werden soll. Auch in diesem Punkt war Kritik laut geworden, da der Beschluss dann – wie bereits vor zwei Jahren der Fall – erst im neuen Jahr erfolgen kann (geplant ist der 13. Februar). Bessel sagte, man habe möglichst lange auf aktuelle Zahlen, zum Beispiel aus Wiesbaden, warten wollen, um sicherer planen zu können.

Rubriklistenbild: © dpa