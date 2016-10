SPD kritisiert „lustlose Antworten“

Kommunalpolitik in Hainburg

Hainburg - Auf der Grundlage eines SPD-Antrags hat die Gemeindevertretung den Gemeindevorstand Ende Juni aufgefordert, eine Machbarkeitsstudie für die Umgestaltung der ampelgesteuerten Verkehrskreuzungen der L 3065 in Hainburg in Auftrag zu geben.

Dabei soll geprüft werden, ob Kreisel oder andere Lösungen den Verkehrsfluss verbessern können. Die SPD hat zwischenzeitlich nachgefragt, was in der Sache bereits unternommen wurde. Denn die Mehrheitsfraktion CDU stehe einem Ausbau der Landesstraße mit Kreiseln bekanntermaßen nicht gerade aufgeschlossen gegenüber, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Sozialdemokraten haben auf ihre Nachfrage hin erfahren, dass die Hochschule Darmstadt, Fachbereich Bauingenieurwesen, am 4. August beauftragt worden sei. Die Fertigstellung sei nicht absehbar – voraussichtlich Ende des Wintersemesters 2016/17. Zur Frage nach den Kosten für die Machbarkeitsstudie heißt es: „Ein Honorar wurde noch nicht vereinbart.“

Alles zur Kommunalpolitik in Hainburg

Fraktions- und Parteivorsitzender Manfred Tilsner kritisiert, die Antworten aus dem Gemeindevorstand seien „lustlos, wenig zielorientiert und oberflächlich“. Eine hohe Priorität in der Sache könne die SPD nicht erkennen. Dass kein Honorar vereinbart wurde, sei verwunderlich, „da bei Auftragserteilung die Frage nach den Kosten zu allererst geklärt sein muss. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Hochschule Darmstadt im Gegensatz zum Gemeindevorstand die Studie ernst nimmt und offen alle Möglichkeiten prüft.“ (kd)

150 Jahre Sozialdemokratie: Geschichte der SPD Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa