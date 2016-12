„Es gibt schon viele herzliche Verhältnisse“

Adventscafé für Flüchtlinge gestaltet

Einmal wöchentlich bietet die Ökumenische Flüchtlingshilfe Steinheim das Begegnungscafé „WELCOME" an. Diesmal stand es ganz im Zeichen der Adventszeit.

Steinheim - Sehr gut besucht war das adventliche Begegnungscafé „WELCOME“ im katholischen Jugendheim in der Karlstraße. Von Holger Hackendahl

Unter dem Motto „Wir schenken Freude“ hatte die Ökumenische Flüchtlingshilfe Steinheim“ (ÖFS) bei Kaffee und Kuchen zu einem vorweihnachtlichen, zwanglosen Miteinander in gemütlicher Runde eingeladen. Vier geflüchtete Familien mit Kindern und mehrere Einzelpersonen sowie Flüchtlingshelfer der ÖFS trafen sich, um zu plauschen, Gedichten und Liedern zu lauschen und um miteinander in Kontakt zu kommen. „Es gibt inzwischen schon viele herzliche Verhältnisse. Einige Flüchtlinge haben Selbstgebackenes und Blumen für die Tischdekoration mitgebracht“, freute sich Flüchtlingshelferin Dr. Cordula Uischner-Peetz, die für die Koordination der Aktivitäten zuständig ist.

„Danke für alles, was sie für uns getan haben“, bedankte sich Flüchtling Abé mit einer zu Herzen gehenden Ansprache bei der ÖFS. Zur Adventsfeier waren auch die beiden Pfarrer Heike Zick-Kuchinke und Lukas Szafera gekommen. Das Begegnungscafé „WELCOME“ findet regelmäßig statt. In der Regel wird dabei auch gemeinsam gespielt. Oft bringen Flüchtlinge zu den Treffen auch Papiere und Unterlagen von Behörden mit. „Wir geben dann Ratschläge und bieten schnelle unbürokratische Hilfe“, erläutert Roswith Schwab.

Das Café, das jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr öffnet, wird von der Ökumenischen Flüchtlingshilfe Steinheim betrieben. Eingeladen sind Flüchtlinge und alle Steinheimer Bürger, die interessiert sind.

Ein weiteres Angebot der ÖFS ist das „Get Together“, das dienstags ab 19.30 Uhr in den Jugendräumen des Steinheimer Familien- und Generationenzentrum öffnet. Dort spielen Flüchtlinge mit Betreuern und Helfern Billard, Tischfußball und weiter Spiele. „Wir würden uns noch eine engagierte Beteiligung aus der Bevölkerung bei der Wohnungssuche wünschen“, heißt es aus Reihen der Steinheimer Flüchtlingshelfer. Denn viele der Schutzsuchenden sind inzwischen als Asylberechtigte anerkannt und müssen deshalb die kommunalen Unterkünfte verlassen und sich eine Wohnung suchen.

Am heutigen Freitag erhält die ÖFS von der Diakonische Flüchtlingshilfe im Main-Kinzig-Kreis den Christiane-Braeunlich-Preis für ihr großes ehrenamtliches Engagement überreicht. Am kommenden Mittwoch, 14. Dezember, ab 17.30 Uhr werden die ÖFS und vier besonders engagierte Helfer aus Reihen der ÖFS in der Kulturhalle für ihr Integrationsarbeit vom Ausländerbeirat der Stadt Hanau ausgezeichnet. Die Ökumenische Flüchtlingshilfe Steinheim wird von den drei Kirchengemeinden in Stadtteil getragen und kümmert sich mittlerweile auch um die Betreuung von Flüchtlingen in anderen Hanauer Stadtteilen.