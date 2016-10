AfD sieht sich als Opfer ständiger Übergriffe

Maaß weist Juso-Kritik zurück: Können nicht öffentlich tagen

Hanau/Main-Kinzig-Kreis - Die AfD Main-Kinzig hat sich gegen den Vorwurf der Jusos verteidigt, sie betreibe „Politik im Stile eines Geheimbundes“.

Im Zusammenhang mit der „heimlichen Nominierung“ eines AfD-Landratskandidaten hatten die Jungsozialisten der AfD mangelnde Transparenz vorgeworfen. Dr. Wolfram Maaß, Sprecher der AfD im Main-Kinzig-Kreis, erklärte, diese Kritik falle auf die Jungsozialisten selbst zurück. Zusammen mit Grünen, Linken, Gewerkschaften und „schwarz vermummten Antifa-Kriminellen“ seien die Jusos mit verantwortlich dafür, dass die AfD nicht wie jede andere demokratische Partei unbehelligt Veranstaltungen durchführen könne. Bundesweit, so Maaß, komme es fast täglich zu Störungen, Blockaden, Sachbeschädigungen, Drohungen und Tätlichkeiten gegen die AfD oder Räume, in denen sie tagen wolle. „Welche andere Partei in der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte wird ständig derart verunglimpft und so unanständig angegriffen wie die AfD?“, fragt Maaß und fordert die Jusos auf, „dringend ihr demokratisches Selbstverständnis und ihr Verhältnis zur politisch motivierten Gewalt auf den Prüfstand zu stellen“.

So seien es gerade Jungsozialisten gewesen, die Anfang des Jahres eine AfD-Veranstaltung in Hanau massiv gestört und die Tagungsstätte mit Wasserbeuteln und Eiern beworfen hätten. Pächtern von Gaststätten würden wiederholt unter Druck gesetzt, Besucher von AfD-Veranstaltungen müssten einen Spießrutenlauf mit Bedrohungen, Beschimpfungen und Beleidigungen auf sich nehmen, erinnerte Maaß auch an die massiven Störungen beim jüngsten Besuch der AfD-Bundesvorsitzenden Frauke Petry in Rodgau.

Diese strafrechtlich relevanten Gesetzesverletzungen und die Missachtung selbstverständlicher demokratischer Umgangsformen seien der einzige Grund, warum die AfD immer öfter gezwungen sei, Veranstaltungen ohne die gewünschte Öffentlichkeit durchzuführen, so Dr. Wolfram Maaß, der bedauert, dass die Presse nicht von sich aus viel intensiver über solche Übergriffe berichte. Er hoffe, dass bei einigen Journalisten nicht eine klammheimliche Sympathie für die Übergriffe aus der linken Szene bestehe. (did)

