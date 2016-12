Videoüberwachung: „Falsches Signal gesetzt“

Alternative Linke Fraktion wendet sich gegen Pläne für

Hanau - Die Alternative Linke Fraktion (ALF) spricht sich in einer Presseerklärung gegen die geplante Videoüberwachung auf zentralen Plätzen und Straßen in Hanaus Innenstadt aus.

Wie berichtet, hatte der Magistrat beschlossen, dass der Marktplatz und der Freiheitsplatz mit Kameras überwacht werden sollen. Das Stadtparlament wird sich am 12. Dezember mit dem Thema befassen. Voraussichtlich wird es dann weitere Beratungen im parlamentarischen Fachausschuss geben. Die Koalition aus SPD, Grünen, BfH und FDP hatte sich in ihrer Koalitionsvereinbarung auf die Videoüberwachung verständigt. Die ALF wendet sich strikt gegen die Pläne. Auch in Hanau mutierten die Menschen zu gläsernen Bürgern, da durch GPS oder Handys bereits jetzt die Kontrolle umfassend sei. Wer glaube, dass Überwachungskameras Menschen mit kriminellem Vorhaben von einer Straftat abbringen würden, sei „nachweislich falsch beraten“, so die ALF. Die Aufklärung von Straftaten bleibe auch mit Kameras hinter den Erwartungen zurück. In der Regel seien vermummte Personen kaum zu identifizieren. Und auch Anschlägen ließe sich durch die Anbringung von Kameras nicht vorbeugen.

Die ALF wirft vor allem den Bürgern für Hanau (BfH), die sich für die Überwachung öffentlicher Plätze besonders stark gemacht hatten, Angstmache vor, die ein falsches Signal setze, weil Sicherheit per Videoüberwachung nur suggeriert werde. Die Fragen nach den Bürgerrechten, einer gewissen Privatsphäre auch im öffentlichen Raum und die durch ständige Überwachung gefährdete Freiheit der Bürger gehörten gelte es, auch zu bedenken.

Die ALF meint außerdem, dass die Anbringung von Überwachungskameras beim Thema Integration einer Polarisierung Vorschub leiste. Vielmehr müsse durch Aufstockung des Personals der Stadtpolizei mit Streifengängen Präsenz gezeigt werden, um Vertrauen und Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken. Zudem müsse ein Beleuchtungskonzept „die konsequente Ausleuchtung auch der dunkelsten Ecken garantieren, damit erst gar keine Angsträume entstehen können.“

Die Kosten von 100.000 Euro für die Videoüberwachung solle sich die verschuldete Stadt jedenfalls sparen, so die ALF. Mit der Anwendung, Aufstockung und Durchsetzung vorhandener Maßnahmen sei der Sicherheit in Hanau durchaus genüge getan. Eine weitere Installierung von Überwachungskameras in der Innenstadt sei allenfalls von Vorteil für die Hersteller dieser Geräte. (cs.)