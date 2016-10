Autobrand auf der A 66 bei Hanau

Wagen geht in Flammen auf

Hanau/Gelnhausen - Ein Pkw ist am Samstag auf der A 66 in Richtung Hanau bei Gelnhausen-Ost in Flammen aufgegangen. Der Fahrer sah im Rückspiegel Feuer am Wagen, alarmierte die Feuerwehr und unternahm selbst Löschversuche - vergeblich. Der Opel Astra brannte komplett aus.

Das Eintreffen der Feuerwehr verzögerte sich, weil der Rettungsleitstelle der Standort offenbar ungenau angegeben wurde. So brausten die Brandschützer zunächst in Gegenrichtung an der Unfallstelle vorbei und konnten erst an der nächsten Ausfahrt kehrt machen. (azi)

