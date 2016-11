Britischer Humor trifft auf Pantomine

HTH begeistert mit „Dark Comedy“

+ © Klemt Slapstick auf höchstem Niveau bietet die „Komödie im Dunkeln“, mit der das Hist(o)erische Theater Hanau auch an den nächsten Wochenende im Olof-Palme-Haus unterhält. © Klemt

Hanau - Für alle sichtbar im Dunkeln zu tappen - dazu braucht es Vorstellungskraft und mimisches Talent. Beides bewiesen die Akteure des Hist(o)erischen Theaters (HTH).

Ihre „Komödie im Dunkeln“, noch bis Anfang Dezember auf dem Spielplan im Olof-Palme Haus, verbindet britischen Humor und ausgefeilte Pantomine – eine höchst vergnügliche Mischung. Für Beziehungen nahm das bürgerliche England vor einem halben Jahrhundert, als Sir Peter Shaffer seine „Black Comedy“ schrieb, noch vielfach spätviktorianische Schablonen her. Darunter leidet Brindsley Miller, in der Hanauer Inszenierung von Felix Meyer zum Wischen dargestellt. Als Künstler und Freigeist frisch liiert mit Carol (Marlen Walter), muss er vor ihrem gestrengen Vater Colonel Melkett (Norbert Störkel) bestehen und gleichzeitig den millionenschweren Kunstmäzen George Godunow (Günter Touet) beeindrucken.

Bis dahin folgt das Stück bekannten Pfaden und dem Zeitgeschmack. Auch die weiteren Charaktere passen sich ins Muster der Epoche ein: Britta Wessel, die auch Regie führt, gibt als Celia die Verflossene des Hauptakteurs und taucht im falschen Moment in dessen Wohnung auf. Miss Furnival (Gabriele Pommer) ist Pastorentochter und die ältliche Jungfer, die in keiner englischen Gesellschaftskomödie fehlen darf. Nachbar Harold (Wolfgang Breiter), an dessen edlem Mobiliar sich das Künstlerpärchen zwecks Repräsentation ungefragt bedient, wird viel Verständnis abverlangt. Und Handwerker Schupanski (Bernd Lukosch), auf den am Ende alle fiebernd warten, wird zum wichtigsten Mann. Denn nur er kann den Zustand beenden, der in kurzweiligen 90 Spielminuten alle in Verlegenheit bringt. Ein Kurzschluss ist der zündende Funke, der Peter Shaffer, kürzlich erst als 90-Jähriger gestorben, 1965 zum internationalen Durchbruch verhalf. Zwar wurde er 2001 mit einem Oscar für das Drehbuch zum Hollywood-Schlager „Amadeus“ geehrt, unsterblich aber machte ihn „Dark Comedy“: Mit amüsanten Missverständnissen und gehobenem Slapstick, bis zum Rand gesättigt, spielt sich die haarsträubende Story vorgeblich im Dunkeln ab. Tatsächlich agieren alle im hellen Bühnenlicht, müssen aber so tun, als sähen sie die Hand vor den Augen nicht.

Bilder: Feinste Akrobatik unter Sternen Zur Fotostrecke

Das führt zu Szenen, deren grotesker Charme selbst dem hartnäckigsten Miesepeter irgendwann Lachtränen in die Augenwinkel treibt. Wenn Brindsley versucht, gleichzeitig die „geliehenen“ Möbel unauffällig wegzuschaffen, den künftigen Schwiegerpapa zu zähmen und die Kollisionsgefahr zwischen der Verlobten und der Ex zu bannen, wenn die Pastorentochter ungesehen mit dem Teufel Alkohol zu flirten beginnt und des Colonels Autorität im Blindflug trudelt, erhebt sich die Situationskomik zur Kunstform an sich.

Live und aus der Nähe ansehen können sich Theaterfreunde das alles an den folgenden drei Wochenenden. Im Olof-Palme-Haus an der Pfarrer-Hufnagel-Straße hebt sich der Vorhang an den Freitagen 11. und 25. November sowie 2. Dezember jeweils um 19.30 Uhr, ebenso an den Samstagen 12. und 26. November sowie 3. Dezember. Die Sonntagsvorstellungen am 13. und 27. November sowie am 4. Dezember beginnen jeweils um 18 Uhr. Eintrittskarten gibt es noch für alle Aufführungen. (rdk)

Weitere Infos: www.ht-hanau.de