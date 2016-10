Café Art mit Wohnzimmer-Atmosphäre

Ein Ort zum Wohlfühlen

Wohnzimmer sollen sich die Gäste im Café Art. Gleichzeitig lädt Café-Betreiberin Feven Mandaric (rechts) die Besucher dazu ein, die Geschichte der ehemaligen Apotheke, Kunst und Kultur zu entdecken.

Großauheim - Wohnlich-bunt zusammengewürfelt sind die Sessel und Sofas aus Großmutters Zeiten, die in der Hauptstraße 54 zum Verweilen einladen. Bilder zieren die Wände, altes Apothekenzubehör erzählt von der Geschichte der ehemalige Dedolph’schen Apotheke. Von Laura Hombach

In den Mietregalen tummelt sich Handgefertigtes von Kreativen aus der Region. Das Café Art lädt seine Gäste mit Wohnzimmeratmosphäre, Kunst und Kultur zum Wohlfühlen und Entdecken ein. Bunt gemischt auch das Publikum, das dieses besondere Ambiente zu schätzen weiß. Mütter treffen sich hier zum Plausch, während ihre Kinder sich in der großzügig gestalteten Spielecke vergnügen. Berufstätige kommen in ihrer Mittagspause auf ein Stück Quiche oder eine Suppe - beides hausgemacht - vorbei. Eine Handarbeits-, Philosophie- und eine Aquarellmalgruppe gehen hier ihrem Hobby nach. Und auch für alteingesessene Großauheimer ist das Café, an dessen Glasfassade das Fensterbild eines Äskulapstabs von August Peukert noch immer vom einstigen Wirken der Arzneikundigen an dieser Stelle kündet, ein beliebter Treffpunkt.

„In diesem Haus hat unsere Familie seit über hundert Jahren gelebt und gearbeitet“, erzählt Vermieterin Heide Friedrich-Sander, deren Großvater 1905 das Haus gebaut und die Dedolph’sche Apotheke gegründet hatte. Eine Familientradition, die Friedrich-Sander, als sie sich vor drei Jahren nach über vier Jahrzehnten hinterm Apothekertresen zur Ruhe setzte, nicht einfach untergehen lassen wollte. Und so bestückte sie die leeren Apothekenregale mit ihren privaten Büchern und lud zur Lesestube ein. Mit ihrer Initiative setzte sie eine Reihe glücklicher Zufälle in Gang. Sie inspirierte zwei junge Frauen dazu, hier ein Café auf die Beine zu stellen. Und als diese aus beruflichen und familiären Gründen aufstecken mussten, waren im Januar 2015 mit der heutigen Betreiberin Feven Mandaric, die das Café inzwischen alleine leitet, und ihrer Freundin Eva Bernhard die richtigen Nachfolgerinnen parat, um das Café auf professionelle Füße zu stellen. Dafür ließ die studierte Hotelmanagerin, die zuvor zehn Jahre in Amerika, Thailand und Holland studiert und gearbeitet hatte, sogar den geplanten Umzug nach Kanada sausen. Eine Entscheidung, die die 32-Jährige nicht bereut. „Das ist mein Baby und es macht sehr viel Spaß“, sagt Mandaric, die von vielen ihrer Gäste ganz vertraut Feven genannt wird.

Auch für Vermieterin Friedrich-Sander ist das Café Art ein richtiger Glücksfall, lässt doch das Zubehör der ehemaligen Apotheke, das dekorativ im Gastraum verteilt ist, die Familientradition weiter lebendig bleiben. Und dank des Cafés bleibt das Haus auch ein Treffpunkt für alle Generationen. An dem bunten Treiben nimmt die Vermieterin gerne Anteil, mischt sich fast jeden Tag unter die Gäste. Auf die Frage, ob das Café zu ihrem zweiten Wohnzimmer geworden ist, erwidert sie prompt: „Nein, das erste“. „Wir sind wie eine Großfamilie, die Gäste inklusive“, sagt Heide Friedrich-Sander und Feven Mandaric nickt bestätigend.

Eine „Familie“, für die die Café-Betreiberin bei aller Professionalität, die sie dank ihrer Ausbildung und Berufserfahrung mitbringt, vor allem auch mit viel Herz und Engagement sorgt. Das reicht von der Qualität der Lebensmittel, die teils im Großauheimer Eine Welt Laden eingekauft werden, über den selbst gebackenen Kuchen, die Auswahl von Dekoration, künstlerischen und kulturellen Angeboten bis hin zum besonderen Willkommens-Gefühl, das sie und ihr Team den Gästen geben. So stellt die Cafe-Betreiberin auch gerne einmal Kontakte zwischen ihren Gästen her. „Wenn ich merke, dass es da Gemeinsamkeiten gibt, dann frage ich die Gäste, ob sie das möchten und dann stelle ich sie einander vor“, schildert sie. Doch Kommunikation ist im Café Art natürlich keine Pflicht, genauso gut kann man in Ruhe in einem Buch aus dem von Friedrich-Sander bestückten Regal schmökern oder neuerdings auch über WLAN ins Netz gehen.

Damit ihre Gäste auch stets etwas Neues zu entdecken haben, nimmt Feven Mandaric immer wieder kleine Veränderungen an der Dekoration vor, lädt zu Künstlerschauen oder zu kulturellen Veranstaltungen ein. Etwa am Freitag, 28. Oktober, wenn ab 20 Uhr die Amarank Band mit Musik von der Grünen Insel zu Gast ist.

