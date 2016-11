Mehr als 300 Delikte: Polizei nimmt „alten Bekannten“ fest

Einbruch in Bäckerei

Hanau - So früh sind die Bäcker noch nicht unterwegs, dachten sich wohl in der Nacht zum Freitag zwei Männer - und knackten gegen 2.15 Uhr eine Bäckereifiliale in der Fahrstraße auf.

Allerdings wurde das Duo von Zeugen bemerkt, die umgehend die nahegelegene Polizei verständigten. Wenige Augenblicke später nahmen Beamte einer alarmierten Funkstreife zwei 32 und 35 Jahre alte Männer fest. Während der Ältere mit seinem Hund offenbar draußen „Schmiere“ stand, war der Jüngere im Laden zugange gewesen.

Die beiden Verdächtigen mussten mit zur Wache. Hier stellte sich heraus, dass der Hundebesitzer bislang schon mehr als dreihundert Mal das Ziel von Ermittlungen gewesen war. Die ziemlich angetrunkenen Männer verbrachten den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam. Am Freitag wurden sie nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. (did)

