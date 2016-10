Erste Influenza-Fälle bereits gemeldet

Gesundheitsamt rät zur Schutz-Impfung

Geht mit gutem Beispiel voran: Kreisgesundheitsdezernent Matthias Zach (Grüne) hat sich dieser Tage unter Aufsicht von Amtsleiter Dr. Siegfried Giernat gegen Grippe impfen lassen.

Hanau/Main-Kinzig-Kreis - Dem Gesundheitsamt des Main-Kinzig-Kreises sind in dieser Woche die ersten beiden Influenza-Fälle gemeldet worden. Grund genug für Kreisgesundheitsdezernent Matthias Zach (Grüne) und Amtsleiter Dr. Siegfried Giernat auf den Sinn von Grippeschutzimpfungen hinzuweisen.

Dr. Giernat und Zach rechnen aufgrund des nasskalten Wetters damit, dass die Zahl der Influenza-Fälle im Kreis noch deutlich ansteigen wird. Und so empfiehlt das Gesundheitsamt auch für diesen Winter die bewährte Grippeschutzimpfung. Die Immunisierung wird insbesondere allen Personen angeraten, die durch eine Virusgrippe besonders gefährdet werden könnten. Das betrifft insbesondere Männer und Frauen ab dem 60. Lebensjahr sowie Schwangere ab dem vierten Schwangerschaftsmonat – bei erhöhter gesundheitlicher Gefährdung auch früher. Die Impfempfehlung richtet sich besonders an Personen mit bestimmten Grundleiden und Stoffwechselerkrankungen, genauso wie an Kinder mit diesen Risiken ab dem sechsten Lebensmonat.

Darüber hinaus empfiehlt das Gesundheitsamt die Schutzimpfung ausdrücklich allen Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen, die als Risikogruppe besonders hervorgehoben sind. Weiterhin gelte die Empfehlung auch den Personen, die im Beruf einer erhöhten Infektionsgefahr ausgesetzt sind oder die eine Infektion auf andere übertragen können. Dazu gehören zum Beispiel medizinisches Personal oder Personen in Tätigkeiten mit umfangreichem Publikumsverkehr.

„Der beste Zeitraum für die Impfung gegen Grippe ist jetzt im Oktober und November“, erläuterte Zach. „Der Höhepunkt der Ausbreitung wurde im vergangenen Winter zwar erst in den Monaten Februar und März erreicht. Eine Impfung lässt sich also grundsätzlich auch später noch nachholen. Allerdings steigt das Risiko, dass man sich infiziert, bevor der Impfschutz aufgebaut ist.“ Der Schutz beginnt frühestens nach einer Woche, ist nach etwa zwei bis drei Wochen vollständig und besteht rund zehn Monate.

Da sich die Grippe-Viren-Stämme weltweit jedes Jahr ändern, ist jeweils vor der Saison mit dem dann von der Welt-Gesundheits-Organisation (WHO) festgelegten Grippe-Impfstoff neu zu impfen, um einen optimalen Schutz zu erhalten. In diesem Jahr werden auch wieder Impfstoffe verfügbar sein, die zwei Influenza B-Virus-Stämme enthalten. Weitere Auskünfte erteilen die niedergelassenen Ärzte im Main-Kinzig-Kreis sowie das Kreisgesundheitsamt. (did)