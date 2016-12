Exklusiv-Interview mit Oberbürgermeister Claus Kaminsky

Finanzsituation in Hanau: „Wir sind insgesamt gut aufgestellt“

Hanau - Seit mehr als 20 Jahren trägt Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) als Stadtkämmerer die Verantwortung für die Hanauer Finanzen. Doch mit dem kommenden Jahr bricht auch für ihn eine neue Zeitrechnung an.

Denn ab 2017 darf Hanau zumindest strukturell nicht mehr ausgeben als an Einnahmen in der Stadtkasse verbucht werden. Um das überhaupt erreichen zu können, gab es in den vergangenen Jahren bereits heftige Einschnitte, von der 20-prozentigen Kürzung aller freiwilligen Leistungen über einen drastischen Personalabbau bis hin zur Erhöhung diverser Steuern und Gebühren. Aber reicht das auf Dauer aus? Über Hanaus Finanzen sprach unser Redakteur Dirk Iding mit Claus Kaminsky.

Herr Kaminsky, laut der mit dem Land Hessen getroffenen Schutzschirmvereinbarung muss Hanau ab dem nächsten Jahr einen ausgeglichen Haushalt hinbekommen. Wird das gelingen?

Die Haushaltsplanung für 2017 steht ja, und die sieht vor, dass wir im nächsten Jahr - unter doppischen Bedingungen - einen kleinen Überschuss ausweisen.

Haushaltsplanung ist das eine, die Haushaltsrealität eine andere. Wird Hanau in 2017 tatsächlich nicht mehr Geld ausgeben als einnehmen?

Wir haben, so finde ich, in den vergangenen Jahren durchaus den Nachweis geführt, dass wir auch unterjährig in der Lage sind, auf negative Überraschungen zu reagieren, beispielsweise durch Haushaltssperren. Dass es dafür auch Grenzen gibt, versteht sich von selbst. Katastrophennachrichten können wir unterjährig natürlich nicht abfangen.

Sie haben im Zusammenhang mit der jüngsten Genehmigung des Doppelhaushalts 2016/17 durch den Regierungspräsidenten von weiteren möglichen „unliebsamen Entscheidungen“ gesprochen, weshalb in der Öffentlichkeit sofort über weitere Steuererhöhungen spekuliert wurde. Kommt das in naher Zukunft auf die Bürger zu?

Das ist im Moment pure Spekulation. Ich gebe zu, dass ich mit meiner Bemerkung diese Spekulationen über höhere Steuern ein Stück weit selbst befeuert habe. Ich wollte aber damit nur deutlich machen, dass, wenn es in 2017 noch einmal zu einer solchen Negativ-Überraschung kommt, wie wir sie in diesem Jahr erleben mussten, als die Stadt plötzlich mit Gewerbesteuer-Rückzahlungsforderungen im Gesamtvolumen von letztlich knapp 13 Millionen Euro konfrontiert wurde, das dann natürlich Konsequenzen für die Haushaltsplanung 2018/19 hätte. Wobei ich aber auch darauf aufmerksam machen will, dass wir dabei nicht nur die Einnahmeseite im Blick haben, sondern auch die Ausgabenseite. „Unliebsame Entscheidungen“ könnten also auch Abstriche bei städtischen Leistungen sein. Aber, wie gesagt, das ist alles Spekulation. Das Jahr 2017 hat ja noch nicht einmal begonnen, und ich denke, dass wir insgesamt gut aufgestellt sind.

In seiner Haushaltsgenehmigung hat der Regierungspräsident ausdrücklich das Thema „zu niedrige Mieten und Pachten“ für die Nutzung städtischer Einrichtungen angesprochen. Mir ist dabei sofort wieder das Stichwort Sportstättennutzungsgebühr in den Sinn gekommen...

Die wird es nicht geben. Denn es gehört schon fast zur DNA unserer Politik, dass wir ehrenamtliches Engagement in dieser Stadt nach Kräften unterstützen. Dazu gehört auch weiterhin ausdrücklich die kostenlose Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen für unsere Vereine. Tag für Tag wird in unseren Vereinen unter anderem eine unendlich wertvolle Kinder- und Jugendarbeit geleistet. Die Sportvereine leisten eine Integrationsarbeit, die dort seit Jahren ganz selbstverständlich stattfindet – und nicht erst, seitdem Integration in aller Munde ist. Nein, ich hielte es für ein völlig falsches Signal der städtischen Politik, wenn wir nur aus Gründen der Einnahmeverbesserung jetzt mit einer Sportstättengebühr um die Ecke kämen.

Zum 1. Januar 2017 wird ja in Hanau eine neue Steuer, die Zweitwohnungssteuer, eingeführt. Allein die Ankündigung hat dazu geführt, dass mehr als 800 Menschen ihre Zweitwohnungen in Hanau abgemeldet haben. Ist es da noch realistisch, dass sie die eingeplanten mehr als 900 000 Euro aus dieser Steuer überhaupt einnehmen werden?

Wir haben die Einnahmen aus dieser Steuer im Haushaltsplan bewusst vorsichtig angesetzt. Wir müssen jetzt mal gucken, was die Abmeldung der Zweitwohnungen tatsächlich für die Steuereinnahmen bedeutet. Aber ich will auch darauf aufmerksam machen, dass gut 80 Bürger mittlerweile ihre Zweitwohnung in einen Erstwohnsitz umgemeldet haben. Allein das bringt der Stadtkasse über die Einkommenssteuer und erhöhte Schlüsselzuweisungen Mehreinnahmen von knapp 80 000 Euro im Jahr.

Sie sind also vom Erfolg der Zweitwohnungssteuer überzeugt?

Auf jeden Fall wird am Ende ein stattlicher sechsstelliger Betrag in der Stadtkasse verbleiben und im Nebeneffekt wird unsere Meldestatistik beachtlich bereinigt.

Kommen wir auf die für Hanau wichtigste Steuer zu sprechen: die Gewerbesteuer. Deren Aufkommen unterliegt mitunter enormen Schwankungen und manchmal gibt es obendrauf solche negativen Überraschungen wie die Gewerbesteuer-Rückzahlungsforderung von 13 Millionen Euro in diesem Jahr. Ist die Gewerbesteuer für einen Kämmerer überhaupt noch kalkulierbar?

Sie ist auf jeden Fall nur schwer kalkulierbar. Dabei ist auch ein Problem, dass durch die Rettungsschirmvereinbarung der Druck auf die Haushaltsplanung gewachsen ist. In vergangenen Jahren war es kein Problem, die Gewerbesteuereinnahmen in der Planung bewusst sehr vorsichtig anzusetzen und dabei auch ein Plandefizit in Kauf zu nehmen. Wenn dann tatsächlich mehr Gewerbesteuer eingenommen wurde als im Haushaltsplan vorgesehen, hat mir das allenfalls den Vorwurf eingebracht, ich wollte mich für das bessere Haushaltsergebnis feiern lassen. Das sah ich locker, denn Mehreinnahmen sind für keinen Kämmerer ein Problem. Heute sind wir aufgrund der Rettungsschirmvereinbarung verpflichtet, ausgeglichene Haushaltspläne zu beschließen. Das heißt, würde ich heute die Gewerbesteuer im Haushaltsplan bewusst niedrig ansetzen, müsste ich sofort an anderer Stelle Mittel streichen oder zu Einnahmeverbesserungen kommen. Das heißt, ich müsste den Bürgern zusätzliche Belastungen zumuten, die sich dann am Ende als überhaupt nicht notwendig herausstellen könnten.

Und wie gehen Sie damit um?

Wir bemühen uns schon um realistische Gewerbesteueransätze, die sich in etwa aus dem Mittel der vergangenen fünf Jahre ergeben. Aber sollte auch 2017 das Gewerbesteueraufkommen noch einmal deutlich unter 70 Millionen Euro liegen, wäre das natürlich für die Haushaltsplanung 2018/19 zu berücksichtigen. Doch es gibt ja auch andere Überraschungen: Mein Marburger Amtskollege zum Beispiel kann sich in diesen Tagen über ein unerwartetes Gewerbesteuerplus von 25 Millionen Euro freuen.

Aber diese enormen Ausschläge nach oben wie nach unten zeigen doch, dass eine Reform der Kommunalfinanzierung notwendig wäre, um mehr Planbarkeit zu schaffen. Ist das nicht längst überfällig?

Frage an Radio Eriwan, Antwort: Im Prinzip ja... Natürlich wäre eine größere Planbarkeit für die Kommunen wünschenswert. Aber die Erfahrungen, die wir mit Reformen bislang gemacht haben, ist, dass das am Ende für die Kommunen nicht positiv ausgeht. Ein Beispiel: Früher war ein stabiles Element der Gemeindefinanzierung der Gemeindeanteil an der Gewerbekapitalsteuer. Das eingesetzte Kapital wurde Jahr für Jahr besteuert. Heute sind die Kommunen allein abhängig von der Ertragsseite der Unternehmen und davon, was unter Ausnutzung verschiedenster Steuersparmodelle an Erträgen weltweit hin und hergeschoben wird. Grundsätzlich wäre ich als Kämmerer natürlich für stabilere Planungsdaten hochgradig dankbar. Bei jeder Reform der Gemeindefinanzierung müsste allerdings darauf geachtet werden, dass es auch weiterhin Anreize für Kommunen gilt, Gewerbe anzusiedeln. Denn mit der Ansiedlung von Arbeitsplätzen leisten Städte wie Hanau ja einen Beitrag, der weit über die eigenen Stadtgrenzen hinaus geht. Einen solchen Beitrag leisten Schlafstädte nicht. Deshalb bin ich der Auffassung, dass es über eine deutliche Erhöhung der Schlüsselzuweisungen möglich sein sollte, die Schwankungen bei der Gewerbesteuer besser als bisher auszugleichen.

Die Gefahr, dass Hanau zur Schlafstadt wird, besteht sicherlich nicht. Und doch verzeichnet die Stadt ein deutliches Bevölkerungsplus. Wird damit auch der Anteil an der Einkommenssteuer für die Stadtkasse immer wichtiger und wann wirkt sich das aus?

Was den Anteil an der Einkommenssteuer angeht, profitiert die Stadt von wachsenden Bevölkerungszahlen mit einer Verzögerung von drei Jahren. In Form von höheren Schlüsselzuweisungen profitiert Hanau schon heute von mehr Einwohnern. Aber was die Wichtigkeit der Einkommenssteuer angeht: Natürlich ist es eine willkommene Entwicklung, wenn der Anteil an der Einkommenssteuer in den nächsten Jahren wegen der vielen Zuzüge wächst. Aber ehrlich gesagt, wir bewegen uns da in Ein- bis Zwei- Millionenschritten. Da kann eine Gewerbesteuer-Rückzahlung von 13 Millionen Euro wie in diesem Jahr die ganze schöne Entwicklung bei der Einkommensteuer auf Jahre hinaus wieder zunichte machen. Aber nichts desto trotz bleibt es natürlich unser Ziel, auch bei der Einkommenssteuer weiter zu wachsen.

Zum Abschluss: Sie haben den - wie ich finde - berechtigten Anspruch erhoben, dass Hanau nicht auf Kosten für die Betreuung von Flüchtlingen sitzen bleiben darf, sondern dass diese durch Land und Bund ausgeglichen werden müssten. Werden die Flüchtlinge am Ende aber nicht doch auch zu einer Belastung für den städtischen Haushalt?

Die Diskussion über die Kostenverteilung ist noch nicht abgeschlossen. Was ich sagen kann ist, dass wir als Kommune, was die Kosten der Unterbringung von Flüchtlingen angeht, durchaus auskömmlich finanziert werden. Aber über alles, was darüber hinaus geht, etwa Kosten für Integrationsmaßnahmen oder Sicherheitsdienstleistungen, darüber gibt es noch Gesprächsbedarf. Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass das keine von den Kommunen zu finanzierenden Ausgaben sind. Alles in allem müssen wir im Bereich der Flüchtlingskosten derzeit noch eine Unterdeckung von etwas mehr als eine Million Euro verkraften.