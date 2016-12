Pioneer-Kaserne: Folgt nun das Meisterstück?

Stadt Hanau hat ihren Partner für Konversion gefunden

+ © Stadt Hanau Die 47,5 Hektar große Pioneer-Kaserne soll zu einem attraktiven Wohngebiet entwickelt werden. Vom preisgünstigen Wohnen in sanierten Kasernenbauten über individuell geplante Reihen- und Einfamilienhäusern bis hin zu Stadtvillen soll die Angebotspallette dort reichen. © Stadt Hanau

Wolfgang - Mit der Konversion ehemals militärisch genutzter Flächen schreibt die Stadt Hanau ohne Zweifel eine Erfolgsgeschichte. In keiner anderen Stadt Deutschlands gelang die zivile Umwandlung so großer Areale in so kurzer Zeit. Von Dirk Iding

Und jetzt könnte das Meisterstück folgen: Die städtebauliche Entwicklung und Vermarktung der 47,5 Hektar großen Pioneer-Kaserne. Dafür wurde jetzt ein erster großer Schritt getan: Die städtische Bauprojekte Hanau GmbH, die im Juli die Kasernenfläche von der Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten (BImA) erworben hatte, hat nach einer europaweiten Ausschreibung ihren Partner für die weitere Entwicklung des Areals gefunden. Wie Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) und der Geschäftsführer der Bauprojekte Hanau GmbH, Stadtentwickler Martin Bieberle, gestern mitteilten, wird eine Bietergemeinschaft aus der DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG und der LEG Entwicklung GmbH der künftige Partner sein.

Diese Bietergemeinschaft setzte sich laut Kaminsky in einem „echten Wettbewerb“ gegen hochkarätige Konkurrenz durch. Für den Rathauschef ist das auch ein Zeichen dafür, dass die Stadt Hanau in Sachen Konversion inzwischen großes Ansehen bei Investoren und Entwicklungsgesellschaften genieße. „Bei unserer ersten europaweiten Ausschreibung für die New-Argonner-Kaserne hatten wir am Ende gerade mal einen Interessenten“, erinnerte Kaminsky. Jetzt habe man aus einer Handvoll renommierter Bewerbe den „für uns besten Partner“ wählen können. Nun wird die Bauprojekte Hanau GmbH zunächst eine neue Gesellschaft gründen, die dann zu 90 Prozent an die Bietergemeinschaft DSK/LEG verkauft wird, und zwar, wie Kaminsky, anmerkte, „zu einem deutlich höheren Preis als die Bauprojekte Hanau für den Kauf der Kaserne an die BImA gezahlt hat.“

Obschon DSK/LEG künftig 90 Prozent der neuen Gesellschaft besitzen, sehen die Verträge ein volles Mitspracherecht der städtischen Bauprojekte GmbH bei der Entwicklung des Geländes vor. „Alle relevanten Entscheidungen müssen einstimmig getroffen werden“, erklärte Martin Bieberle, der neben Dr. Marc Weinstock von der DSK/LEG, künftig Geschäftsführer der neuen Gesellschaft sein wird, für die es noch keinen Namen gibt.

Aufgabe der neuen Gesellschaft wird es sein, die baurechtliche Beplanung und Erschließung sowie letztlich die Veräußerung der baureifen Grundstücke an Bauträger oder private Bauherrn voranzutreiben. Dabei gibt es für die Stadt praktisch kein wirtschaftliches Risiko mehr, da die Kosten für den Grundstückskauf durch den Verkauf der Anteile an die DSK/LEG bereits wieder mehr als hereingeholt werden. Am Ende wird die Stadt über ihre Bauprojekte GmbH sogar mit zehn Prozent am wirtschaftlichen Erfolg durch die Weiterveräußerung der Grundstücke an Bauträger und private Bauherrn beteiligt.

Grundlage für die weiteren Planungen ist ein erstes Nutzungskonzept, das vom Büro des Architekten Klaus Heim für das rund 47,5 Hektar große Gelände erstellt wurde (wir berichteten). Danach sollen im Bereich der Pioneer-Kaserne rund 700 Wohneinheiten in einer breiten Vielfalt von preisgünstigem Geschosswohnungsbau über Reihen- und Einfamilienhäuser bis hin zu Stadtvillen entstehen. Dabei soll das neue Stadtquartier mit innovativen energetischen Konzepten auch Maßstäbe setzen in Sachen Klimaschutz. Hierzu hatte man sich bereits erfolgreich um die Aufnahme ins Bundesprogramm Stadtumbau beworben, das solche Konzepte fördert.

Im ersten Halbjahr 2017 hofft man, einen Großteil der künftigen Bauträger für das Areal gefunden zu haben, mit denen man dann gemeinsam bis Ende 2017 Baurecht schaffen möchte. Parallel dazu könnten bereits erste Maßnahmen wie Altlastensanierungen oder Kampfmittelbeseitigung vorgenommen werden. Anfang 2018 könnten dann die ersten Bagger rollen und Ende 2018 die ersten Hochbauten starten, geht Stadtentwickler Martin Bieberle von einer zügigen Entwicklung aus.