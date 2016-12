Forstamt Hanau-Wolfgang bittet Waldbesucher um Verständnis

Harvester im Einsatz

+ © Kögel Trotz der Holzberge, die sich am Wegesrand türmen – in den Wäldern rund um Hanau wird weniger Holz geerntet als nachwächst. Das beweisen regelmäßig stattfindende Waldinventuren. Zur Zeit läuft die Holzernte im Steinheimer Wald. © Kögel

Hanau/Steinheim - Im Steinheimer Wald hat an der Gemarkungsgrenze zu Obertshausen die Holzernte begonnen. Das verlief in den vergangenen Jahren nicht immer konfliktfrei. Waldbesucher beklagten sich über gesperrte und durch die Holzernte ramponierte Wege. Auch in diesem Jahr muss mit Beeinträchtigungen gerechnet werden. Von Dieter Kögel

Vor diesem Hintergrund baten gestern Hanaus Stadrat Andreas Kowol (Grüne), Forstamtsleiter Christian Schaefer sowie die Förster Olaf Gold und Achim Kaufmann zum Ortstermin in den Steinheimer Wald. Mitglieder des Steinheimer Ortsbeirates und Pressevertreter wurden über den Fortgang der Arbeiten informiert, und es wurde um Verständnis für die Einschränkungen gebeten, die die Holzernte mit sich bringt. Vor allem dann, wenn die schweren Maschinen bei nassem Wetter tiefe und verschlammte Furchen in den Waldwegen hinterlassen. Davon ist in dem aktuellen Erntebezirk momentan kaum etwas zu sehen. „Die Witterung ist derzeit günstig für die Holzernte“, freut sich Forstamtsleiter Christian Schaefer. Trocken und kalt, da sinkt kein Erntefahrzeug auf den Wegen ein oder transportiert Schlamm und Dreck auf die Waldwege.

+ Die maschinelle Holzernte mit einem Harvester ermöglicht einen Einschlag von 150 Festmetern Holz pro Tag. Insgesamt 1200 Kubikmeter Holz werden im Steinheimer Wald geerntet. © Kögel Bleiben aber die Absperrungen, die Waldbesucher zu Umwegen zwingen. „Doch auch die sind zeitlich begrenzt“, versichert Schäfer und wirbt um Akzeptanz. Denn der Wald sei auch Wirtschaftsgut und werde als solches erfolgreich und nachhaltig genutzt. Es sei auf jeden Fall besser, einheimisches Holz in den Produktionskreislauf zu bringen, als es zu importieren, meint der Forstamtsleiter.



Dem stimmen auch Revierförster Olaf Gold und sein Försterkollege Achim Kaufmann zu, der die technische Seite der Holzernte für Hessen Forst im Steinheimer Wald betreut. Was schon jetzt stark ins Auge fällt, das sind die riesigen Halden gestapelter Stämme, die an Wegrändern lagern und von den Rückmaschinen aufgetürmt worden sind. Angesichts dieser hohen und langen Wände aus gefällten und zugeschnittenen Stämmen könne schon der Eindruck entstehen, dass der Wald regelrecht geplündert werde. Aber dem sei nicht so, beteuern die Fachleute von Hessen-Forst.

„Wir ernten im Stadtwald durchschnittlich nur zirka 60 Prozent der Holzmenge, die jährlich nachwächst,“ versichert der Forstamtsleiter. Die Waldinventuren, die alle zehn Jahre durchgeführt werden und den Bestand beschreiben, belegen dies. Die Holzvorräte im Hanauer Stadtwald nehmen sogar zu, die Anteile der Laubbäume und des Altholzes steigen.

Und der Wald verändert sich. Vorwiegend Fichten und Birken sind es, die derzeit im Erntegebiet geschlagen und zum Abtransport für die weitere Verwertung vorbereitet werden. Aber genau wegen des bislang getätigten Einschlages wurde auch erreicht, dass wieder Licht bis auf den Waldboden dringt, was wiederum anderen Baumarten wie der Buche Chancen zum Wachstum gibt. Das ist auch im Erntegebiet deutlich zu sehen ist. Der ehemals von Kiefern dominierte Wald entwickelt sich gerade auch durch die forstwirtschaftliche Nutzung langsam wieder zum gesunden Mischwald.