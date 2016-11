Baseballschläger-Angriff: Was geschah in der Dezembernacht?

Verteidigung will Sachverständige hören

+ © Symbolbild: dpa © Symbolbild: dpa

Hanau - Im Prozess um den brutalen Baseballschläger-Angriff auf einen 42 Jahre alten Steinheimer am 20. Dezember 2015 ist auch nach mehreren Verhandlungstagen noch kein Ende absehbar. Nach einer weiteren Zeugenaussage und Beweisanträgen der Verteidigung beraumte die 2. Große Strafkammer am Landgericht unter Vorsitz von Susanne Wetzel gestern weitere Verhandlungstage an. Von Christian Spindler

Wie berichtet, müssen sich zwei 23 bzw. 20 Jahre alte Brüder vor Gericht verantworten. Der Ältere ist angeklagt, den Steinheimer an jenem Dezemberabend gegen 21.40 Uhr an der Uferstraße mit einem Baseballschläger „mehrfach gezielt auf den Kopf“ geschlagen zu haben. Das Opfer erlitt ein offenes Schädelhirntrauma, einen Schädelbruch, Brüche von Augen- und Kiefernhöhle sowie Jochbein. Auf dem linke Auge ist der Mann seitdem blind. Ohne ärztliche Hilfe hätte er sterben können. Während der Staatsanwalt davon ausgeht, dass der 23-Jährige zugeschlagen hat und sein mitangeklagter Bruder den Baseballschläger zum Tatort, einen Spielplatz an der Uferstraße, gebracht hat, hatte der Anwalt des 23-Jährigen zum Prozessauftakt im August eine Erklärung seines Mandanten verlesen, der behauptet, sein jüngerer Bruder sei der Schläger gewesen.

Beim Bemühen, den Tathergang aufzuklären, bot sich dem Gericht bisher ein mitunter unklares Bild, auch nach der Aussage des Opfers. In diese Richtung zielen die jetzigen Beweisanträge der Verteidigung. Sie fordert neurologische und psychiatrische Gutachten, weil sie die Glaubwürdigkeit und Aussagefähigkeit des Opfers anzweifelt. Der 42-Jährige will zwar bei einer Lichtbildvorlage bei der Polizei im September die Brüder erkannt haben. Ob das aber auf tatsächlicher Erinnerung aus der Tatnacht beruht, oder möglicherweise darauf, dass der 42-Jährige die nicht weit von ihm wohnenden Männer vom Sehen kannte, stellt die Verteidigung in Frage.

Eine zufällige Begegnung war das folgenschwere Aufeinandertreffen an jenem Abend wohl nicht. Der 42-Jährige, der psychisch erkrankt ist, ist in der Nachbarschaft offensichtlich als Hundehasser bekannt. Und immer wieder sprach er angeblich reichlich dem Alkohol zu. Der gestrige Zeuge: „Er neigte dann zu Ärger.“ Hat auch in der Tatnacht ein Streit wegen eines Hundes eine Rolle gespielt? Der 23 Jahre alte Hauptangeklagte, der ein stattliches Vorstrafenregister wegen schweren Diebstahls, Körperverletzung und räuberischer Erpressung hat, war jedenfalls zu der Zeit mit seinem Chiwawa Gassi.

Gewalt in deutschen Gefängnissen ist Alltag Zur Fotostrecke

Die Wahrnehmungs- und Erinnerungsfähigkeit des Opfers sei wegen der Erkrankung, des Alkoholkonsums und der schweren Verletzungen zweifelhaft, meint die Verteidigung. Immerhin habe sich der 42-Jährige, der nach der Tat lange im Koma lag, bei polizeilichen Vernehmungen vier Monate lang nicht erinnern können. Bevor er brutal zusammengeschlagen wurde, soll der 42-Jährige in seiner Stammkneipe gezecht haben; literweise Apfelwein, auch Jägermeister. Später wurden 3,4 Promille festgestellt.

Gestern wurde ein Zeuge gehört, der 30 Minuten vor der Tat mit dem 42-Jährigen telefonierte „Sehr angetrunken“ sei dieser da auf dem Heimweg gewesen, und habe von „verdächtigen Gestalten“ gesprochen, die ihn verfolgten. Da der Frührentner vor allem unter Alkohol zu merkwürdigen Aussagen geneigt haben soll (Der Zeuge: „Ein bisschen wie Paranoia“), habe er das nicht für ernst genommen und ihm geraten, nach Hause zu gehen. Dann aber kam es zu dem folgenschweren Aufeinandertreffen mit der wüsten Baseballschläger-Attacke. Für den Prozess sind im Dezember drei weitere Verhandlungstage angesetzt.