„Geschredderter“ Müll an Autobahn verteilt

Hessen Mobil mit offenbar aussichtslosem Kampf

+ © hoh Frisch gemäht und übersät mit Müllschnipseln: Die Grüninsel im Bereich der Abfahrt Steinheim an der B 43a ist in Sachen illegaler Abfallentsorgung aus dem Autofenster besonders beliebt. © hoh

Steinheim - Vermüllte Grüninseln an den Auf- und Abfahrten der Autobahnen und Bundesstraßen rund um Hanau sind leider ein ebenso vertrauter wie ärgerlicher Anblick geworden. Gedankenlose Zeitgenossen schmeißen ganz offensichtlich Abfälle aus ihren fahrenden Wagen. Von Holger Hackendahl

Besonders unter Lkw-Fahrern scheint diese Unsitte inzwischen weit verbreitet. Gegen diese Müllflut kämpfen die Mitarbeiter der Autobahnmeistereien einen offenbar aussichtslosen Kampf. Gleichwohl sorgt es für zusätzliches Kopfschütteln, wenn der in die Landschaft geworfene Müll, wie unlängst geschehen, dann auch noch bei Mäharbeiten „geschreddert“ und so weitläufig verteilt wird. Das war erst kürzlich beispielsweise an der Steinheimer Abfahrt der B 43a zu beobachten. Die dortige Grüninsel wurde gemäht, ohne vorher den herumliegenden Unrat zu entfernen. Danach lagen auf der gesamten Fläche „Schnipsel“ rum, die dann noch vom Wind in die weitere Umgebung getragen wurden. Plastik, Verpackungsmaterial oder Papier verteilten sich so in kleinen Partikeln weiträumig. Muss das sein?

Für die Verkehrssicherheit und Unterhaltung von Bundesautobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in Hessen ist das Hessen Mobil Straßen und Verkehrsmanagement verantwortlich. Die Straßen rund um Hanau werden vom Büro des Regionalen Bevollmächtigten Mittelhessen in Schotten betreut. Dort weiß man um die Problematik. Die Müllbeseitigung an den von Hessen Mobil verwalteten Straßen erfolge aus wirtschaftlichen Gründen gebündelt in einer groß angelegten Reinigungsaktion einmal jährlich im Frühling, meist kurz vor dem ersten Mähschnitt der Straßenränder, erläutert Cornelia Höhl von Hessen Mobil. Danach werde im Verlauf eines Jahres nur noch punktuell je nach Ausmaß der Verschmutzung Müll im Rahmen der regelmäßigen Streckenkontrolle gesammelt.

Zweimal jährlich wird in der Regel entlang der von Hessen Mobil betreuten Straßen gemäht. Und nur in Einzelfällen, bei außergewöhnlich starker Verschmutzung, könnten vor dem zweiten Schnitt noch einmal gesonderte Müllsammlungen durchgeführt werden. Aber dabei zeige die Erfahrung auch, dass insbesondere die Auf- und Abfahrten von stark befahrenen Autobahnen oder mehrspurigen Bundesstraßen wie der B 43a selbst nach einer weiteren Müllsammlung innerhalb kürzester Zeit wieder verdreckt seien. In der Regel verbleibt das Mähgut – und mithin auch der „geschredderte“ Müll – auf den Grüninseln. Nur ein geringer Anteil der eingesetzten Mähgeräte ist laut Hessen Mobil mit einer Absaugvorrichtung ausgestattet. Diese werden vor allem bei Mäharbeiten an Mitelstreifen von Autobahnen und mehrspurigen Bundesstraßen eingesetzt.

Wie groß das Problem der Vermüllung entlang der Fernstraßen ist, machen Zahlen von Hessen Mobil deutlich: Allein 2014 wurden 18 000 Tonnen Müll in Hessen an Straßen und auf Rastplätzen gesammelt und beseitigt. Davon lagen 3 000 Tonnen illegal entsorgt am Straßenrand, 15. 000 Tonnen Müll wurden auf Parkplätzen gesammelt – die auch dort vielfach abseits der Tonnen weggeworfen werden Und die Tendenz ist steigend. So wurden von Hessen Mobil in 2012 rund 20 .000 Arbeitsstunden geleistet, um Hessens Straßen zu entmüllen; 2013 waren es bereits 35 .000 Arbeitsstunden. Zusätzlich müssen Fremdfirmen mit der Müllbeseitigung beauftragt werden, Kosten: rund zwei Millionen Euro.