„Grüne Welle“ für die Lamboystraße und den westlichen Innenstadtring

+ © Spindler Die „Grüne Welle“ auf der Lamboystraße sollte eigentlich schon dieses Jahr realisiert sein. Die aufwändige Umsetzung der Maßnahme, die immerhin 300.000 Euro kostet, soll nun im Frühjahr erfolgen. © Spindler

Hanau - Auf der Lamboystraße und dem Innenstadtring zwischen Wilhelmsbrücke und Westbahnhof sollen Autofahrer künftig flüssiger vorankommen. Der erste Abschnitt für eine „Grüne Welle“ soll bald realisiert werden. Für den zweiten Teil laufen die Planungen an. Von Christian Spindler

Und: Die Stadt will endlich erste Maßnahmen in Angriff nehmen, um den Verkehr auf Hanaus am stärksten belasteten Schleichweg zu reduzieren, der Konrad-Adenauer Straße. Der große Wurf ist aber noch nicht in Sicht. Seit rund 20 Jahren wird die Situation in der relativ breiten Konrad-Adenauer-Straße kritisiert. Die Straße führt mitten durch das Wohngebiet Kinzdorf und wird von vielen als kürzester Weg zwischen Westerburgstraße und Philippsruher Allee bzw. Steinheim und Kesselstadt benutzt. Tendenz steigend. Zum Verdruss der Anwohner, die sich mit Protest- und Plakataktionen zu Wort meldeten. Bodenwellen sollen zwar das Tempo in der Adenauer-Straße reduzieren, das Verkehrsaufkommen konnten sie aber nicht mindern. Im Frühjahr hatte Stadtrat Andreas Kowol (Grüne) einen Plan vorgestellt, um den Durchgangsverkehr zu reduzieren. Das sollte recht zügig gehen. Allein mit der Umsetzung ist es so eine Sache.

„Wir sind weiter am planen“, bekräftigt Kowol, muss aber auch einräumen: „Eine einfache, schnelle Lösung ist da nicht zu bekommen.“ In einem ersten Schritt soll in Kürze der Bereich auf Höhe der Abzweigung der Straße Am Mainkanal mit Markierungen oder Pflanz-kübeln verengt werden, um eine Durchfahrt durch die „Adenauer“ unattraktiver zu machen. Und die Ampel an der Philippsruher Allee/Konrad-Adenauer-Straße soll so geschaltet werden, dass Abbieger, die durchs Kinzdorf fahren wollen, viel länger als bisher warten müssen. Damit will man sie Richtung Westbahnhof und Innenstadtring lotsen, der eigentlich vorgesehenen Route. Die neue Ampelschaltung „dauert aber noch ein bisschen“, sagt Kowol. Das hat mit Geld zu tun. Die Änderung koste immerhin 30.000 Euro. Sie soll im nächsten Jahr kommen.

Von der Umsetzung der Kowol-Idee, die Mainstraße nur noch aus Richtung Steinheim zur Konrad-Adenauer Straße passierbar zu machen und in der Gegenrichtung den Verkehr über die Verlängerung der Pedro-Jung-Straße zur B45 zu führen, ist man noch weiter entfernt. Dazu müsste die derzeit gekappte Pedro-Jung-Park-Verlängerung wieder geöffnet werden. Davor stehen Gespräche mit der für die Bundesstraße zuständigen Behörde Hessen-Mobil, aber auch mit Anwohnern an, so Kowol. Das werde „ein Prozess im nächsten Jahr.“ Derweil setzt der Stadtrat auf Ampelschaltungen und „Grüne Wellen“. Zunächst in der Lamboystraße und dann auch auf dem westlichen Innenstadtring. Und darauf, dass die Autofahrer auch merken, dass die Fahrt zwischen Kesselstadt und Steinheim, oder umgekehrt, über die Straße Am Steinheimer Tor bzw. City-Ring nur unwesentlich länger dauert, wenn überhaupt, dafür aber das Wohnquartier an der Adenauer-Straße entlastet wird. Immerhin habe die Strecke am Steinheimer Tor „noch Kapazitäten“, sagt Kowol, „weil sie zweispurig ausgebaut ist.“

Der Stadtrat will den Verkehr auf der Lamboystraße und später auch auf dem Cityring zwischen Hanauer Vorstadt und Straße Am Steinheimer Tor flüssiger machen. Erster Schritt: Eine „Grüne Welle“ auf der Lamboystraße zwischen Stadteinfahrt und Wilhelmsbrücke. Daran haben Fachleute bereits seit längerem getüftelt. Der Aufwand ist erheblich. Es galt, die viel genutzte Zu- und Abfahrt von und zum „Kinzigbogen“ oder die Situation vor der Hessen-Homburg-Schule zu berücksichtigen. Die „Grüne Welle“ auf der Lamboystraße sollte eigentlich schon dieses Jahr kommen. Das hat sich verzögert. „Im nächsten Frühjahr wird es soweit sein“, sagt Kowol. An fast einem Dutzend Ampelanlagen muss die Programmierung geändert werden, zum Teil müssen Steuergeräte oder gar ganze Ampeln ausgetauscht werden. Rund 300.000 Euro wird die Gesamtmaßnahme kosten.

Der weitere Schritt für eine „Grüne Welle“ auf dem westlichen Innenstadtring zwischen Hanauer Vorstadt und Westbahnhof ist in Vorbereitung. Noch im Dezember soll der Magistrat den Auftrag an ein Planungsbüro erteilen. 60.000 Euro sind dafür vorgesehen. Die Umsetzung in diesem Bereich könnte dann Ende 2017 oder Anfang 2018 kommen. Wenn der Verkehr auf dem westlichen Ring flüssiger läuft, könnte auch der östliche Innenstadtring, der über Kurt-Blaum-Platz und am Stadtklinikum vorbei führt, entlastet werden, so die Hoffnung der Verkehrsplaner, weil die Autofahrer die schnellere Variante mit „Grüner Welle“ bevorzugen.

Eine weitere Verbesserung verspricht sich der Stadtrat von einer Maßnahme, die in noch weiterer Ferne liegt. Wenn im Zuge der Vorbereitungen für den Bau der Nordmainischen S-Bahn der Bahnübergang Frankfurter Straße durch eine Unterführung ersetzt wird, soll der Verkehr auf der gesamten Achse Steinheimer Tor, Innenstadtring, Frankfurter Straße von und zur A 66 flüssiger laufen. Auch das könnte eine Entlastung der Konrad-Adenauer-Straße bringen, die dann als Schleichweg an Bedeutung verliere, so Kowol, weil es auf der Hauptroute schneller geht. Die Unterführung Frankfurter Straße soll in vier oder fünf Jahren kommen.