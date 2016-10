Noch keine Entscheidung über Abriss an Hahnenstraße

Unansehnlicher Häuserblock

Links der Hahnenstraße sieht das neu gebaute, schmucke Westkarree seiner Vollendung entgegen, gegenüber steht die Zukunft der wenig ansehnlichen NH-Häuser weiter in den Sternen.

Hanau - Während in der Nachbarschaft eifrig gearbeitet und das Wohnquartier an der Französischen Allee aufgewertet wird, ist noch immer keine Entscheidung über die wenig ansehnlichen Blocks an der Hahnenstraße gefallen. Deren Zukunft wird mehr und mehr zur Hängepartie. Von Christian Spindler

Der Zustand der 1958 errichteten Blocks Hahnenstraße 1-19a ist seit langen Jahren in der Kritik.Sie wirken heruntergekommen, der Putz bröckelt. Rund die Hälfte der Wohnungen soll bereits leer stehen. Ein von der Nassauischen Heimstätte (NH), der die Blocks gehören, beauftragter Gutachter war zu dem Schluss gekommen, dass eine Sanierung wirtschaftlich nicht vertretbar und die Gebäude nicht erhaltungswürdig seien.

Lesen Sie mehr: Gespräche über die Hahnenstraße Runder Tisch kritisiert Abriss Abriss geplant Gutachter empfiehlt Abriss Das war vor mehr als 15 Monaten. Abriss und Neubebauung wurden immer konkreter. Aber: Die NH-Gremien haben noch immer nichts beschlossen, so NH-Sprecher Jens Duffner auf Anfrage: „Es gibt keine Entscheidung.“ Es gelte noch „verschiedene Dinge abzuwägen“ vor einem Investitionsbeschluss. Wann eine Entscheidung fallen soll, sei noch unklar. Und wenn sie getroffen sei, wolle man auch erst die betroffenen Mieter darüber informieren.

Vor Jahresfrist war nicht nur von der Abbruch-Empfehlung des Gutachters die Rede, sondern auch davon, dass im Zuge einer Neubebauung ein zusätzliches Gebäude auf einem rückwärtig angrenzenden Grundstück gebaut werden könnte. Die Nassauische Heimstätte ist eine Wohnungsunternehmen, das mehrheitlich dem Land Hessen gehört.

Die NH verwaltet 63. 000 Wohnungen. Auf dem Westkarree an der Französischen Allee sind bereits etliche der insgesamt 150 von einem privaten Investor errichteten Wohnungen bezogen. Auf dem gegenüberliegenden Ostkarree errichtet die städtische Baugesellschaft 60 Mietwohnungen. Sie sollen noch dieses Jahr bezugsfertig sein.

