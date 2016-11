Hackerangriff: Hanau sperrt Internetseiten

"Externer Eindringling" auf städtischem Server

Hanau - Die Stadt Hanau hat vorläufig all ihre Internetseiten und die der städtischen Gesellschaften gesperrt. Schuld ist ein "externer Eindringling" auf dem Server.

Grund hierfür ist, dass bereits am Montagabend durch die Sicherheitssysteme „ein externer Eindringling“ auf dem Server der städtischen Internetseiten identifiziert worden sei, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Betroffen von der vorübergehenden Abschaltung sind neben der städtischen Internetseite hanau.de auch die Internet-Präsenzen der Gesellschaften. Das heißt, vorläufig sind auch die Seiten von Hanau Straßenbahn GmbH, Congress Park Hanau, Beteiligungsholding Hanau, Hanau Netzdienste GmbH, Brüder Grimm Festspiele, Kulturforum Hanau, Comoedienhaus Wilhelmsbad, Hanau Hafen GmbH, Hanau Bäder, Brüder Grimm Berufsakademie und „Hanau neu erleben“ nicht mehr erreichbar.

Wie Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) versicherte, seien von der Sicherheitslücke keine personenbezogenen oder andere sensible Daten der Bürgerschaft betroffen. Diese würden nicht auf dem betroffenen Server gespeichert. Wie lange die Abschaltung der Internetseiten zur Eliminierung des Eindringlings dauert, lässt sich zur Zeit noch nicht genau sagen. „Wir arbeiten mit großem Druck daran, den Bürgerservice auch im Internet möglichst schnell wieder in gewohntem Umfang anbieten zu können,“ so Kaminsky. (did)