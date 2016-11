„Er hat uns immer vom Pferdekarussell erzählt“

Hilmar Adam (86) erinnert sich

+ © Hackendahl Hilmar Adam (86) erinnert sich beim Durchblättern der Festschrift zur Wiedereröffnung des Karussells an das Jahr 1956, als er selbst bei der ersten Sanierung des Kleinods mithalf. © Hackendahl

Steinheim - Den Steinheimer Hilmar Adam verbindet mit dem historischen Pferdekarussell im Kurpark Wilhelmsbad eine ganz besondere Erinnerung. Von Holger Hackendahl

Als junger Zimmermann war er 1956 an der ersten Sanierung des historischen Kleinods beteiligt, das im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt worden war. Diese Erinnerung kehrte zurück, als Hilmar Adam anlässlich der Wiedereröffnung des in den letzten Jahren mit Millionenaufwand sanierten Karussells erstmals nach langer Zeit wieder an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte. Es sei im Februar 1956 gewesen, als er bei der Erneuerung des maroden Holzdaches des Karussells mitgeholfen habe, erzählt der heute 86-jährige Steinheimer. An diesem Wochenende wird sich das nun wieder funktionsfähige Karussell letztmals in diesem Jahr drehen. Anlässlich seines zweitägigen Martinsfestes im Kurpark nimmt der Förderverein fürs Historische Karussell dieses noch einmal in Betrieb (siehe Kasten).

Beim Blättern in der Festschrift zur Wiedereröffnung des weltweit einmaligen Kulturguts erinnert sich Hilmar Adam: „Das Karusselldach war wahrscheinlich durch die Druckwelle eines nahen Bombeneinschlags abgerissen worden.“ Direkt getroffen worden sei das Karussell seines Wissens nach aber nicht. „Sonst wäre es ja völlig zerstört gewesen. Auch im Karussellkeller war nichts von einem Bombeneinschlag zu sehen.“

Nach der Beschädigung im Krieg war die Holzkonstruktion auf dem Karussellhügel elf Jahre lang Wind und Wetter ausgesetzt. „Zumindest die Karussellpferde hatte man aber wohl in einem Schuppen eingelagert“, hatte Adam von einem Kollegen erfahren. Im Winter 1956 sei dann die Firma seines Arbeitgebers von der Stadt Hanau beauftragt worden, das marode Karusselldach zu reparieren.

Mit 14 Jahren hatte Adam bei der Steinheimer Zimmerei Helmut Becker seine dreijährige Lehrzeit begonnen. „Weil ich mit der Axt mit einem Hieb einen Nagel eingehauen habe, hab ich den Lehrvertrag bekommen“, schmunzelt Adam. Zwölf Jahre später war er dann als Geselle an der Karussell-Sanierung beteiligt.

Mit seinem Kollegen, einem Vorarbeiter aus Seligenstadt, ging Zimmerer Adam im Februar 1956 „bei Eiseskälte und im dicken Schnee“ zu Fuß nach Wilhelmsbad. „Ein Auto hatte meine Firma damals noch nicht, also mussten wir zu Fuß zum Kurpark gehen.“ Und dabei das gesamtes Werkzeug und das Holz in einem Karren transportieren. Auf einmal ging das freilich nicht. „Wir sind mehrmals von Steinheim nach Wilhelmsbad gelaufen.“

Bilder: Historisches Wilhelmsbader Karussell Zur Fotostrecke

Dort war man mit dem Bau eines neues Dachs, nachdem das durchnässte Altholz entfernt war, mehrere Wochen beschäftigt. „Zu Beginn unserer Zimmerarbeiten stießen wir auf eine große Schneeeule. Die hatte sich das Karussell als ihre Behausung ausgesucht. Sie war blütenweiß und saß da wie eine Statue“, erinnert sich Adam. Und ihm klingen noch heute die Worte des damaligen Bauleiters im Ohr, der davon fest überzeugt war, „dass sich das Karussell wohl nie wieder drehen wird“.

Erst später machte Hilmar Adam, der als „Mann mit der eisernen Lunge“ bei der Turnerschaft zusammen mit Manfred Just und Hubert Degoutrie Handball spielte, auf Firmenkosten seinen Führerschein. „Mein Chef Helmut Becker wollte uns nicht mehr jeden Tag auf die Baustelle fahren und abends wieder abholen. Der Autoführerschein kostet damals 222 D-Mark, als Familienvater hätte ich mir den nie leisten können“, sagt Hilmar Adam.

Er und seine Frau bekamen schließlich fünf Kinder und in den 60er- und 70er-Jahren führten sonntägliche Familienspaziergänge immer wieder mal auch in den Kurpark Wilhelmsbad. „Da hat er uns dann immer vom Karussell erzählt und wir Kinder haben durch die Gitterstäbe auf die Holzpferde geschaut“, erinnert sich seine Tochter Kerstin Fritz.