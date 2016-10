Hochzeitsmesse: Heiraten wie im Mittelalter

Viele Möglichkeiten für den schönsten Tag im Leben

+ © Kögel Groß war der Andrang gestern bei der Hanauer Hochzeitsmesse im Congress Park Hanau. Mehr als 80 Aussteller präsentierten ihre Dienstleistungen rund um den „Bund fürs Leben“. © Kögel

Hanau - Die Braut im weißen Brautkleid, der Bräutigam im dunklen Anzug. Die klassische Variante dominiert wieder das Bild vor dem Traualter. Das zeigte sich gestern auch bei der Hanauer Hochzeitsmesse mit mehr als 80 Ausstellern im Congress Park Hanau. Von Dieter Kögel

Mehrere hunderte Besucher nutzten die Gelegenheit, um sich bei den Anbietern aus Hanau und der Rhein-Main-Region über all das zu informieren, was zu einem rundum gelungenen Hochzeitsfest beitragen kann. Dazu gab es tolle Shows auf dem Laufsteg im Paul-Hindemith-Saal. Dort ließen die Zuschauerinnen und Zuschauer zunächst Bräute in Weiß an sich vorbeiziehen. Obzwar durchaus klassisch, so bot manches Brautkleid doch auch Überraschungen. Wie jenes, aus dem mit wenigen Handgriffen in Sekundenschnelle ein Minikleid wird, damit die Beine der Braut auch zu modernen Tänzen geschwungen werden können. Apropos Musik: Der Walzer, klar, der ist immer noch im Programm, doch auch die Notensätze für poppige Titel haben die Musiker im Gepäck, die im bis auf den letzten Platz besetzten Hindemith-Saal ebenfalls Kostproben ihres Könnens abgaben. Und da gerät dann auf Wunsch eine Hochzeitsnacht auch schon mal zur ausgelassenen Tanzparty.

Eventagenturen tauchen dafür den Feiersaal auch in das entsprechende Licht und schaffen mit der richtigen Deko die passende Atmosphäre. Die sieht dann indes ganz anders aus, wenn sich die Heiratswilligen beispielsweise bei den Fachleuten der Büdinger Firma „Darkdirndl“ einkleiden lassen. Dort ist man auf die qualitativ hochwertige Herstellung vor allem antiker Kostüme spezialisiert, die nach einem Bild als Vorlage geschaffen werden. Denn Schnittmuster für die Gewänder gibt es in der Regel nicht mehr, alles muss Stück für Stück erarbeitet werden. Ob Kleidung aus der vorchristlichen Römerzeit gefordert wird oder mittelalterliche Gewandungen.

„Darkdirndl“ ist zum ersten mal auf der Hanauer Hochzeitsmesse vertreten, heißt es am Stand. Um zu sehen, ob der Bund fürs Leben möglicherweile nicht auch ein Geschäft für die Kostümschöpfer aus der Wetterau sein könnte. Dass diese Art Kleidung ihren Preis hat, versteht sich von selbst. Denn „hier kommt nichts von der Stange,“ wird am Stand unterstrichen. Wer möchte, kann also auch in mittelalterlichen Kostümen heiraten, und das selbstverständlich auch an dazu passenden Orten, denn auch Burgen oder andere historische Bauten gehören zu den Locations, die Eventagenturen für die Ausrichtung von Hochzeitsfeiern im „Fundus“ haben.

Hochzeitsreden sind ja eigentlich Sache der Brauteltern. Wenn die aber nicht reden möchten, kann man eine Rede aber auch ausarbeiten lassen. Die Hanauerin Diana Bär ist „Freie Hochzeitsrednerin“ und bietet auf der Hochzeitsmesse ebenfalls ihre Dienste an. Auch als „Alternative“ zur herkömmlichen Hochzeitspredigt in der Kirche. Eine Dienstleistung, die durchaus gefragt sei, sagt Diana Bär, die sich viel Zeit nimmt für ihre Klienten. Zwei mal rund drei Stunden werde gesprochen, dann folgt die Ausarbeitung der Rede. Natürlich auch in ganz engem Kontakt mit den Brautleuten. Und wo die Rede dann gehalten wird, auch das entscheiden die Auftraggeber. „Das kann in einem Wald sein, im Garten, an einem Fluss, egal wo,“ sagt Diana Bär.