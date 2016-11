Nach Hacker-Angriff: Homepage bleibt weiter gesperrt

Noch keine Hinweise auf Täter

Hanau - Die städtischen Internetseiten werden voraussichtlich noch die ganze nächste Woche über gesperrt bleiben. Am Montagabend hackte ein „externer Eindringling“ den Server gehackt. Noch ist unklar, wer für den Angriff verantwortlich ist.

+ Die Internetpräsenz der Stadt Hanau ist bereits seit Tagen gesperrt. Bürgerdaten sollen vom Hackerangriff nicht betroffen sein. © Screenshot: op-online.de Bereits seit knapp einer Woche sind die Internetseiten der Stadt Hanau, die der städtischen Gesellschaften (Hanau Straßenbahn GmbH, Congress Park Hanau, Beteiligungsholding Hanau, Hanau Netzdienste GmbH, Brüder-Grimm-Festspiele, Kulturforum Hanau, Comoedienhaus Wilhelmsbad, Hanau Hafen GmbH, Hanau Bäder GmbH, Brüder-Grimm-Berufsakademie) sowie die Seite „Hanau neu erleben“ wegen eines Hackerangriffs auf einen städtischen Server gesperrt. Und das wird wohl noch voraussichtlich die ganze nächste Woche so bleiben, erklärte heute ein Sprecher der Stadt auf Anfrage.

Nachdem durch die internen Sicherheitssysteme am Montagabend „ein externer Eindringling“ auf einem städtischen Server festgestellt wurde, wurde dieser vom Netz genommen. Sicherheitsexperten, unter anderem vom Landeskriminalamt, wurden hinzugezogen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Die Stadt Hanau hat Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt.

Noch ist unklar, wer für den Hackerangriff verantwortlich ist. Auch zur Motivlage kann niemand etwas sagen. Es gehe Sicherheit vor Schnelligkeit, so der Stadtsprecher. Zuvor hatte die Stadt versichert, dass sensible, personenbezogene Daten der Bürger von der Hackerattacke nicht betroffen seien. (did)

