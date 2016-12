Junge Kunst ganz ohne Schranken

Ausstellung zum JUKS-Wettbewerb

+ © Hackendahl Die Arbeiten der übrigen Gewinner, die bei der Ausstellungseröffnung mit Buch- und Geldpreisen bedacht wurden, sowie weiterer Teilnehmer sind noch bis 13. Januar in der Sparkasse zu sehen. © Hackendahl

Hanau - Unter dem Thema „Was mir gefällt“ präsentiert die städtische Jugendkunstschule (JUKS) Hanau noch bis zum 13. Januar im Foyer der Sparkasse Hanau am Markt ihre traditionelle Winterausstellung. Von Holger Hackendahl

Die Nachwuchskünstler im Alter von sechs bis 22 Jahren stellen rund 30 zum Wettbewerbsthema gestaltete und von einer Jury bewertete fantasievolle Bilder aus. „Das offene Thema ,Was mir gefällt’ ist wunderbar geeignet, der Kreativität freien Lauf zu lassen und faszinierende Kunstwerke zu schaffen“, sagte Stadtverordnetenvorsteherin Beate Funck in ihrer Eröffnungsrede. „Ohne die Schranken eines festgeschriebenen Themas gepresst zu werden, konnten die Teilnehmer ganz nach Lust und Neigung ihre eigenen Ideen auf Papier und Leinwand bringen.“

Die Bandbreite der Thematik und auch der Technik in einzelnen Arbeiten ist sehr weit gestreckt. Zu finden sind die klassischen Themen wie Landschaft, Abstraktion, Stillleben und Portrait. Dies alles gestaltet und gesehen mit den unvoreingenommenen Augen der jungen Nachwuchskünstler. Gearbeitet wurde in den unterschiedlichen Techniken: von Ölmalerei, Acrylmalerei und Zeichnung bis zu einem Mix verschiedener Techniken ist so ziemlich alles vertreten, was der Kreativität als Transportmittel dient.

Den 1. Preis von der Jury beim Wettbewerb der Jugendkunstschule zugesprochen bekam die zwölfjährige Bojana Kovjenic. Er ist dotiert mit 250 Euro. Zwei gleichwertige 2. Plätze, für die es jeweils 150 Euro gibt, wurden an die 17-jährige Viktoria Koch und die 22-jährige Lara Pulst vergeben. Buchgutscheine gingen an die sieben Preisträger Rudolf Auslitz (16 Jahre), Loana Walter (13), Zoe Statz (8), Antonia Cota (13), Linda Dommer (15), Maranja Dachselt (18) und Ann Kathrin Fiedel (14).

Weiterer Schwerpunkt der Winterausstellung ist die Begabtenförderung der Jugendkunstschule der Stadt Hanau. Einen Gutschein über 250 Euro, für den Kurse im Bereich Kunst/Design besucht oder Kunstmaterial gekauft werden können, bekommt die 15-jährige Emma Dabo. „Aber auch allen anderen, heute nicht ausgezeichneten Teilnehmern, möchte ich nochmals mein großes Lob aussprechen und sie dazu ermuntern, der Jugendkunstschule treu zu bleiben und ihre Kreativität und ihr Talent weiter zu fördern“, sagte Beate Funck bei der Übergabe der Preise.

Erinnert wurde auch dem kürzlich verstorbenen ehemaligen Stadtrat Klaus Remer, der sich stets sehr engagiert für die 1989 gegründete Jugendkunstschule sowie den im selben Jahr gegründeten Förderverein der Jugendkunstschule eingesetzt und regelmäßig die Sommer- und Winter-Kunstschauen eröffnet hatte. „Besonderer Dank gilt auch unseren Kursleitern Joachim Mennicken, Rivka Baake und Dagmar Löwe, die die Talente fördern“, sagte Michael Werner, Leiter der Jugendkunstschule.