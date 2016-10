Jusos kritisieren: „AfD-Vorwürfe sind paranoid“

Beharren auf Infos zu Kandidaten-Nominierung

Hanau/Main-Kinzig-Kreis - Der Streit zwischen dem SPD-Nachwuchs und der AfD um mangelnde Transparenz bei der Nominierung des AfD-Landratskandidaten geht weiter.

Wie berichtet, hatten die Jusos Main-Kinzig der AfD vorgeworfen, sie betreibe „Politik im Stil eines Geheimbundes“, nachdem, sie ihren Landratskandidaten Walter Wissenbach unter Ausschluss der Öffentlichkeit gewählt hatte. Die AfD behauptete im Nachgang zu der Juso-Kritik, sie könne nicht öffentlich tagen, weil die Partei bundesweit Übergriffen ausgesetzt sei. Auf die kritischen Nachfragen bezüglich der intransparenten Nominierung ihres Landratskandidaten habe die AfD Main-Kinzig nicht mit Antworten, sondern mit Vorwürfen reagiert, so die Jusos in ihrer Erwiderung. Dieser Umgang mit Kritik sei „ein Paradebeispiel für den rechtspopulistischen Politikstil der AfD“, erklärten die Jusos. „Die AfD bleibt ihrem Schema treu und antwortet nicht auf unsere Fragen zur Nominierung ihres Landratskandidaten. Stattdessen versucht sie in gewohnter Manier, wieder in die Opferrolle zu schlüpfen und schnell mit paranoiden Vorwürfen gegen uns, die Grünen, die Linke, Gewerkschaften und die Presse vom ursprünglichen Thema und vor allem von sich selbst abzulenken“, so der Juso-Vorsitzende Sebastian Gödecke.

AfD sieht sich als Opfer ständiger Übergriffe Die Pressemitteilung der AfD unterstelle den Jungsozialisten, Straftaten zu begehen, die zum Ausschluss der Öffentlichkeit bei AfD-Veranstaltungen führen würden. Daneben werfe sie der Presse eine Sympathie für diese Straftaten vor. „Natürlich leisten wir als Jusos argumentativ Gegenwehr auf AfD-Veranstaltungen im Main-Kinzig-Kreis“, so Gödecke, das werde auch so bleiben und „gehört zu unserem Demokratieverständnis“. Den gewaltfreien politischen Diskurs der Jusos aber mit angeblicher Gewalt gleichzusetzen sei „völlig paranoid“. Und den Jusos Straftaten vorzuwerfen sei haltlos und schlichtweg gelogen: „Das Erfinden von Sündenböcken gehört aber ins gewohnte Standardrepertoire der Rechten.“ Zusätzlich zu behaupten, die Presse würde über die angeblichen Vorfälle nicht berichten, wirke nur noch lächerlich und zeige, „dass die AfD sich völlig Verschwörungstheorien verschrieben und kein Interesse an demokratischen Institutionen hat“.

Die Jusos wollen nun prüfen, inwieweit ein Anspruch auf Unterlassung gegen die AfD bestehe und ob man diesen geltend machen werde. Viel wichtiger als ein Vorgehen gegen die erfundenen Vorwürfe sei laut Jusos jedoch, nicht auf die rechtspopulistische Taktik der AfD hereinzufallen, sondern diese sachlich zu entlarven. Die AfD könne sich der Kritik nicht entziehen, indem sie kurzerhand Vorwürfe erfinde und versuche, durch ein impulsives Auftreten das Thema zu bestimmen. „Unsere Fragen bleiben weiterhin unbeantwortet: Wie sehen denn transparente demokratische Entscheidungen im AfD-Kreisverband Main-Kinzig aus? Wann und wo hat diese ominöse Nominierungdes Landratskandidaten stattgefunden? Wie war das Ergebnis der Nominierung?“, fragt Gödecke und fordert die AfD Main-Kinzig nochmals auf, öffentlich für Transparenz zu den Umständen der Ernennung ihres Landratskandidaten Walter Wissenbach (58) zu sorgen. (cs)

