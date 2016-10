Klein-Auheimer Einkaufszentrum wird erweitert

Ausbau an der Geleitstraße

+ © Häsler Das Einkaufszentrum an der Klein-Auheimer Geleitstraße wird erweitert. Ein seit mehreren Jahren leer stehendes Gebäude (großes rotes Dach) wird modernisiert und umgebaut. Dort werden neue Märkte und Geschäfte einziehen. © Häsler

Klein-Auheim - Während auf dem früheren Möbel-Erbe-Gelände in Steinheim die Bauarbeiten für das künftige Einkaufzentrum „Rondo“ laufen, wird auch im Nachbarstadtteil Klein-Auheim das dortige Nahversorgungszentrum an der Geleitstraße ausgebaut - angeblich mit Millionenaufwand. Zwei neue Märkte und eine Apotheke sollen einziehen. Von Christian Spindler

Vor dem lang gezogenen Gebäude linker Hand an der Hauptzufahrt zu dem Gelände an der Ortseinfahrt stehen Container mit Bauschutt. Der Trakt, in dem bis vor vier Jahren Rewe seinen Standort hatte, bevor der Lebensmittelmarkt in einen Neubau auf der gegenüberliegenden Seite umgezogen ist, wird entkernt. Auch Baugerüste stehen bereits. Die Modernisierung des Fachmarkt- und Gesundheitszentrums läuft, betrieben von einer Projektentwicklungsgesellschaft aus Mecklenburg. Sie hat seit rund zwei Wochen die Baugenehmigung in Händen, bestätigt Joachim Hass-Feldmann, Pressesprecher der Stadt.

Wo vormals Rewe und ein Schlecker-Markt ansässig waren, soll nach Internetangaben des Bauherrn mit Rossmann wiederum ein Drogeriemarkt einziehen. Anfragen unserer Zeitung zu der gesamten Umbaumaßnahme ließen die Projektentwickler aber unbeantwortet. Derweil bestätigte die Pressestelle von TEDi (Top Euro Discount) gestern, dass die Kette in dem umgebauten Gebäude mit einer gut 500 Quadratmeter großen Filiale einziehen wird. Einen entsprechenden Mietvertrag für einen neuen 1-Euro- bzw. Sonderposten-Markt hat das Dortmunder Unternehmen abgeschlossen.

+ Die Bauarbeiten für die Modernisierung des alten Rewe- bzw. Schlecker-Gebäudes auf dem Gelände des Klein-Auheimer Fachmarkt- und Gesundheitszentrums sind angelaufen. © Hackendahl Und auch das steht fest: Die Klein-Auheimer Fasanen-Apotheke wird ihren jetzigen Standort an der Ecke Rathausstraße/Seligenstädter Straße aufgeben und in das revitalisierte Gebäude des Einkaufzentrums verlagern, bestätigt Apotheken-Chef Dr. Ernst Meyer. In Gebäuden des Einkaufs- und Gesundheitszentrums auf dem Areal an der Geleitstraße, wo bis in die 90er Jahre die traditionsreiche Firma Illert Etiketten druckte, ehe fast alle alten Bauten abgerissen wurden, sind bereits diverse Arztspraxen und auch ein Fitnessstudio ansässig. Was aus dem bisherigen Standort der Fasanen-Apotheke wird, ist noch unklar. Meyer: „Da gibt es noch keine Idee.“

Voraussichtlich im Mai 2017 – um diese Zeit soll auch das neue „Rondo“ in Steinheim an den Start gehen – werden die neuen Geschäfte und Märkte an der Geleitstraße eröffnet, heißt es. Neben Rossmann, TEDi und der Apotheke steht auch der Umzug des Elektrogeräte-Kundendienst-Shops vom rückwärtigen Bau in den modernisierten Trakt bevor. Im Gegenzug wird Rewe seinen Getränkemarkt vergrößern - um 300 auf dann 1 000 Quadratmeter Nutz- bzw. 700 Quadratmeter Verkaufsfläche, so Pressesprecherin Anja Krauskopf.

Lammköpfe und Käselaibe: Neun spektakuläre Märkte in Europa Zur Fotostrecke

Das Einkaufs- und Gesundheitszentrum an der Geleitstraße ist nach dem Abbruch der Illert-Fabrik schrittweise gewachsen. Zu dem Zentrum gehören fünf Gebäude. Außer dem Rewe-Center sind unter anderem der Bekleidungsdiscounter Takko, ein Optiker, ein Friseur und ein Sonnenstudio dort ansässig. Ein großes China-Lokal hat unlängst dicht gemacht. In den letzten Jahren war wiederholt die Verkehrssituation in dem Bereich der Klein-Auheimer Geleitstraße in der Diskussion. Vor allem zu Stoßzeiten kommt es an den Ein- und Ausfahrt zum Einkaufszentrum bzw. zum Lidl-Markt auf der anderen Straßenseite zu brenzligen Situationen. Eine Verkehrsinsel wurde installiert. Geplant war auch, einen Kreisverkehr zu bauen. Das wurde aus Kostengründen aber auf Eis gelegt. Dabei soll es trotz der neuen Märkte und Geschäfte vorerst bleiben, heißt es von der Stadt.