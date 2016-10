Lustige Grusel-Masken für Halloween

Museum Großauheim

Hanau - Historische Pappmaschee-Masken mit bunten Farben gestalten, das war am Sonntag bei einem Familienkurs im Museum Großauheim möglich.

Die Resonanz auf den Maskenworkshop war beachtlich: Zwölf Kinder im Alter von vier bis elf Jahren bemalten die von Museumspädagogin Susanna Rizzo mitgebrachten und von ihren Kolleginnen zuvor in Kaschiertechnik (Übereinanderlegen von Papierschichten) hergestellten Rohlinge. Unter den unterschiedlichen Masken fand jedes Kind nach eigenem Gusto seinen Rohling, den es mit Pinsel und Plakkafarben bemalen oder auch mit Wolle, Stoff und Pailetten bekleben konnte.

„Wir haben gruselige und lustige Tier- und Gesichtsmasken zur Auswahl“, erläuterte Rizzo. Der Jahreszeit gemäß war natürlich das Bemalen als Halloween-Maske bei den Kids am meisten gefragt. Die historischen Maskenformen aus der thüringischen Spielzeugstadt Sonneberg hatte vor Jahrzehnten ein nach Hanau gezogenes Ehepaar in ihrer Ex-Heimat gerettet und die Rohlinge den Hanauer Museen übereignet.

Am nächsten Sonntag, 30. Oktober ab 15 Uhr wird vom Museum Großauheim nochmals ein 90-minütiger Maskenkurs angeboten. Infos und Anmeldung unter Telefon 06181/295-799 oder per Mail an museen@hanau.de. Die Maskenkurse sind auch als Kindergeburtstag buchbar. (hoh)