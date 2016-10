Museum Großauheim: Eine Erfolgsgeschichte?

Viel Programm, aber weiterhin wenig Besucher

+ © p Die mächtigen Dampfmaschinen sind nach wie vor eine der größten Anziehungspunkte des Museums Großauheim, das nach einem 1,9 Millionen Euro teuren Umbau auch den Großauheimer Künstlern August Gaul und August Peukert eigene Abteilungen widmet. © p

Großauheim - Vor fünf Jahren wurde das Museum Großauheim am Pfortenwingert nach dreijähriger Umbauphase wiedereröffnet. Von Dirk Iding

Seitdem präsentiert es auf zeitgemäße Weise Relikte der Ortsgeschichte und Industriekultur ebenso wie Werke der Großauheimer Künstler August Gaul und August Peukert. Nun zieht die Stadt eine erfolgreiche Bilanz der Neukonzeption – zu Recht? „Das Museum Großauheim bietet ein so vielfältiges und lebendiges Programm wie kaum ein zweites seiner Art“, erklärt Hanaus Oberbürgermeister und Kulturdezernent Claus Kaminsky (SPD) stolz. Und Museumsleiterin Beate A. Hofmann ergänzt: „Wir bieten regelmäßig Ausstellungen zu Themen der Geschichte, Kunst und Kultur, bisher zur Malerei, Plastik, Fotografie, Computertechnik, Textilkunst und Krippen.“ Jährlich beteilige sich das Museum an den Großauheimer Kunststationen - unlängst mit der Rauminstallation „Circuit“ der weltweit tätigen Konzeptkünstlerin Merja Herzog-Hellstén. Mit Unterstützung des Kulturfonds Frankfurt RheinMain schuf der Leipziger Tonkünstler Erwin Stache im Jahr 2014 eine interaktive Klanginstallation für die Maschinenhalle. Regelmäßig finden dort Workshops für Kinder und Familien statt.

Das Museum Großauheim arbeite eng mit dem Verein Dampfmaschinenmuseum zusammen und biete nun regelmäßig Maschinen- und Dampftage an. Verlängert bis zum 2. Juli 2017 wird die Sonderausstellung „Von Hoffnung, Angst und Hunger – Großauheim im Ersten Weltkrieg“, die in Zusammenarbeit mit der Lindenauschule und dem Großauheimer Heimat- und Geschichtsverein entstanden ist. Doch schlägt sich dieses üppige Programm auch in stark gestiegenen Besucherzahlen wieder? Hat sich der immerhin 1,9 Millionen Euro teure Umbau des Großauheimer Museums also auch in dieser Hinsicht gelohnt?

+ Museumspädagogische Angebote, wie diese Maskenwerkstatt, sollen schon die Jüngsten an das Museum Großauheim heranführen. © p Tatsache ist, dass die Öffnungszeiten des Museums, das früher von donnerstags bis sonntags zugänglich war, seit Anfang 2015 wegen fehlender Besucher unter der Woche stark reduziert wurden. Seither ist das Museum, ebenso wie das Museum Schloss Steinheim, nur noch samstags und sonntags regulär geöffnet. Das wurde jüngst auch vom Hessischen Museumsverband bei einem Treffen in Offenbach kritisiert. Dort wurde das Museum Großauheim als eines der „Sorgenkinder“ in der Hessischen Museenlandschaft bezeichnet. Allerdings ist das Museum auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten auf Anfrage für größere Gruppen zugänglich. Hanaus Kultur-Fachbereichsleiter Martin Hoppe spricht deshalb von „flexiblen Öffnungszeiten“, die gut genutzt würden. Seit Einführung hätten davon bereits 70 Gruppen aus Schulen und Vereinen Gebrauch gemacht, sagt Hoppe: „Ein guter Erfolg.“

Von „deutlich höheren Besucherzahlen“ als im Vorjahr spricht Dr. Katharina Bechler, Direktorin der Städtischen Museen Hanau. Konkrete Angaben machte die Stadt allerdings erst auf Nachfrage unserer Zeitung: Bis Ende September habe das Museum Großauheim rund 4 500 Besucher in diesem Jahr gezählt. Im Durchschnitt 5 000 Besucher pro Jahr zählte das Großauheimer Museum allerdings auch schon vor dem 1,9 Millionen Euro teuren Umbau. Davon flossen allein rund 600.000 Euro in die neue Einrichtung des Museums.

Die einzelnen Präsentationen können sich sehen lassen und das Museum Großauheim ist nach dem millionenteuren Umbau insgesamt deutlich attraktiver geworden. Doch angesichts der nach wie vor schwachen Besucherzahlen, klingt es ein wenig wie das berühmte Pfeifen im Wald, wenn Museumsdirektorin Dr. Bechler erklärt: „Einträge im Besucherbuch zeigen, dass das Museum als große Bereicherung in Großauheim wahrgenommen wird: als eine generationenübergreifende Attraktion in der Stadt Hanau, die weit in die Region strahlt.“

Archivbilder