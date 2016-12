Am Nordbahnhof sind Obdachlose und Bedürftige willkommen

Ein Haus der Engel

Eine „große Familie" soll sich im Wohnzimmer versammeln, wenn das „Haus der StrassenEngel" im Januar seine Türen öffnet. Sabine Assmann und ihr 2015 gegründeter Verein haben am Nordbahnhof eine Anlaufstelle für Obdachlose geschaffen.

Hanau - Das große graue Sofa lädt zum Verweilen ein, in den Fenstern leuchten kleine Stehlämpchen, ein Bücherregal schmiegt sich in eine Wandnische und auch der Weihnachtsbaum ist schon geschmückt. Gemütlich sieht es aus im großen Wohnzimmer. Von Laura Hombach

Der Aufenthaltsraum ist das Herzstück im „Haus der StrassenEngel“, in dem Obdachlose und Bedürftige, sich willkommen fühlen sollen. Heute wird Einweihung gefeiert. Ab Januar nächsten Jahres soll dann Leben in den Nordbahnhof kommen. Wobei, Leben hat in den Wänden des ehemaligen Bahnhofsgebäudes auch in den letzten Monaten schon reichlich geherrscht. Denn in den Räumlichkeiten, die Sabine Assmann und ihr Verein „StrassenEngel“ vom Besitzer zu einem symbolischen monatlichen Mietpreis von 100 Euro plus Nebenkosten überlassen bekommt, gab es alle Hände voll zu tun. Lange Zeit hatte das Gebäude leer gestanden, an den Wänden hatte sich der Schimmel breit gemacht: Eine Komplettsanierung stand an. Im Juli wurde bei einer Abrissparty erst einmal klar Schiff gemacht, danach konnten die Arbeiten beginnen.

+ Sabine Assmann ist Herz und Kopf der „StrassenEngel“. © Hombach Heute erstrahlt das Wohnzimmer in neuem weißen Putz, der bisweilen dekorativ den Blick auf die alten Backsteine freigibt. Auch die Toilettenanlagen, die Küche, das Büro und ein Behandlungsraum, in dem eine medizinische Straßen-Ambulanz eingerichtet werden soll, warten nur darauf, bald genutzt zu werden. Dass es bereits wenige Monate nach Sanierungsbeginn in dem Gebäude mit Blick auf die Bahnschienen so wohnlich aussieht, hat ein Team aus Ehrenamtlichen möglich gemacht, sowie Helfer, die hier ihre Sozialstunden abgeleistet haben. Darunter auch Romeo Travali, der zunächst nur Sozialstunden hier ableisten sollte, dann von der guten Sache aber so begeistert war, dass er als Ehrenamtlicher dabei blieb und inzwischen zu Assmanns „Reservehand“ geworden ist, wie er selbst sagt. Auch einige wohltätige Organisationen wie die Rotarier Hanau-Maintal und Firmen haben das Projekt mit Geld- und Materialspenden sowie Arbeitseinsatz vorangebracht. Trotzdem galt es für den Verein um seine engagierte Vorsitzende, beständig die Werbetrommel zu rühren, um Gelder für die rund 200.000 Euro teure Sanierung zusammen zu sammeln.

Eine enorme Kraftanstrengung für die in Steinheim lebende und arbeitende Vereinsvorsitzende, die das alles zusätzlich zu ihrem Beruf als Kosmetikerin mit eigenem Studio stemmt. Wenig verwunderlich, wenn sie auf der Zielgeraden zur Einweihungsfeier das Gefühl hat, „kurz vor dem Burnout“ zu sein. Ein Moment der Schwäche, der allerdings nur kurz währt. Dann ist Assmann wieder ganz da, um mit einem Handwerker die nächsten Schritte abzuklären. Es ist ein großes Projekt, dass sie sich mit ihrem Verein vorgenommen hat. In den rund 160 Quadratmeter großen Räumen soll Obdachlosen und älteren Menschen, die an der Armutsgrenze leben, ein umfassendes Angebot gemacht werden. Tagsüber soll das Haus als Begegnungs- und Anlaufstelle dienen, sich im Wohnzimmer eine „große Familie“ zusammenfinden, wünscht sich Assmann. Eine Suppenküche soll dafür sorgen, dass die Bedürftigen auch etwas Warmes in den Bauch bekommen. Als weitere Angebote zur Verfügung stehen dabei nicht nur die sanitären Anlagen, sondern auch Telefon, Computer und WLAN. Zudem sollen Hilfestellung etwa bei der Kommunikation mit Behörden angeboten und Kleidung, Hygieneartikel, Schlafsäcke, Tierfutter- und Tierbedarf kostenlos abgegeben werden. Eine Straßen-Ambulanz soll die ärztliche Versorgung gewährleisten.

Dass Assmann, die sich seit über 15 Jahren in der Obdachlosenhilfe - zunächst in Frankfurt, dann in Hanau und auch für das Steinheimer Wohnheim - engagiert, um die Probleme der Betroffenen weiß, davon künden zwei weitere Angebote: In Spinden können die Obdachlosen ihr Hab und Gut sicher deponieren und an die Adresse in der Friedberger Straße 2 Post zustellen lassen. Auch Duschen und sechs Notschlafplätze soll es am Nordbahnhof später einmal geben.

Mit rund 15.000 Euro jährlichen Betriebskosten rechnet Assmann für das „Haus der StrassenEngel“. Finanziert werden muss dass alles durch Spenden und die moderaten monatlichen Beiträge der Mitglieder – rund 80 sind es momentan – im „StrassenEngel“-Verein. Doch wirklich in Betrieb gehen und sich mit Leben füllen kann sich die Anlaufstelle für Bedürftige nur dann, wenn sich genügend ehrenamtliche Helfer finden, die das Projekt mit ihrem Einsatz unterstützen. So werden für die Tagesöffnungszeiten, die ab Januar erst einmal jeden Montag, Mittwoch und Freitag angeboten werden sollen, und die Suppenküche helfende Hände benötigt. Gern gesehene Verstärkung sind auch Ärzte, die sich bei der Straßen-Ambulanz ehrenamtlich engagieren möchten. Startet der Betrieb dann Anfang nächsten Jahres, werden aber auch Sachspenden wie Nahrungsmittel, Schlafsäcke, Hygieneartikel sowie Tiernahrung dankend im Haus am Nordbahnhof entgegengenommen.

Wer sich selbst ein Bild vom „Haus der StrassenEngel“ machen möchte, ist am heutigen Samstag ab 14 Uhr bei der Einweihungsfeier und der sich ab 18.30 Uhr anschließenden Weihnachtsfeier willkommen. Am Dienstag, 27. Dezember, findet hier ab 19 Uhr zudem ein Treffen für Interessenten statt.

