Packstation mit 112 Fächern am Kanaltorplatz

Deutsche Post DHL Group bietet neuen Service an

+ © Iding, Dirk Eine neue große Packstation ist vor den Hauptpost am Kanaltorplatz in Betrieb genommen worden. Die Nutzerzahlen für diese Einrichtungen sind stark gestiegen, meldet die Post DHL Group. © Iding, Dirk

Hanau - Die Nachfrage nach Packstationen ist weiterhin groß. Daher legt die Deutsche Post DHL Group jetzt in Hanau nach: Am Kanaltorplatz 1 steht eine neue Packstation mit insgesamt 112 Fächern den Kunden sieben Tage und 24 Stunden zur Verfügung.

Rund acht Millionen Kunden haben sich bereits für die DHL Packstation registriert und täglich werden es mehr. Die steigenden Nutzerzahlen zeigen, dass die Packstation von den Kunden angenommen wird, so die Deutsche Post DHL Group in einer Mitteilung. Die Umleitung von Paketen in eine Filiale werde durch die Nutzung der Packstationen weitgehend vermieden. Das neue System bringe darüber hinaus weitere Vereinfachungen für die Kunden: Der Bildschirm ist tiefer positioniert und damit bei Sonneneinstrahlung leichter lesbar. Die Türen der Fächer sind durch die veränderte Bauweise noch besser vor Vereisung geschützt und das Einlegen größerer Sendungen ist künftig in entsprechend angepassten Fächern ebenfalls möglich.

So funktioniert der Service: Nach Anmeldung unter www.packstation.de erhalten die Kunden ihre DHL-Kundenkarte. Jetzt kann der Empfänger einer Sendung individuell bei jeder Bestellung bestimmen, an welchem Automaten er sein Paket in Empfang nehmen möchte. Ist ein Paket abholbereit, erhält er per SMS eine Benachrichtigung sowie eine mTAN zur Abholung des Pakets. Sogar Nachnahmesendungen können mittels EC- oder Geldkarte am Automaten bezahlt werden. Die Bedienung der Packstation ähnelt der eines Geldautomaten. Sobald der Empfänger die Kundenkarte eingeführt und die mTAN eingegeben hat, öffnet sich ein Fach und das Paket kann entnommen werden.

Ebenso können Kunden ohne Registrierung Pakete über die Packstation verschicken. Sollte das zu verschickende Paket noch nicht mit einer DHL-Paketmarke frankiert sein, kann das Porto mittels EC- oder Geldkarte direkt an der Packstation entrichtet werden. Die Packstationen stehen den Kunden 24 Stunden am Tag an sieben Tagen in der Woche zur Verfügung. Die nächstgelegene Packstation kann im Internet ermittelt werden. (lho)