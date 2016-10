Paddeln im Stehen groß in Mode

40 Leute bei Monster Race

+ © Grünewald Stand Up Paddeling hat sich auch bei der Hanauer Ski- und Kanugesellschaft zu einem beliebten Trendsport entwickelt. Davon zeugte auch das Monster Race am Samstag mit mehr als 40 Teilnehmern auf Kinzig und Main. © Grünewald

Hanau - Stand Up Paddeling, kurz SUP genannt, ist In. Seit vergangenem Jahr bietet auch die Hanauer Ski- und Kanugesellschaft Kurse in dieser Trendsportart an.

Und mehr noch: Beim Monster Race, so genannt wegen der Nähe zu Halloween, meldeten sich am Samstag mehr 40 SUP-Begeisterte für den Parcours an, der über eine rund vier Kilometer lange Strecke von der Kinzig bis zum Main und zurück führte. „Die Faszination des SUP Fahrens“, bei der sich Wassersportfreunde auf einem Brett stehend und mit großem Paddel ausgerüstet mehr oder weniger elegant über das Wasser bewegen, „liegt im Naturerlebnis“, meint Trainer Robin Kassel und auch darin, „dass dieser Sport von jedermann betrieben werden kann“. Vor allem die Kinzig zwischen Mündung und der Staustufe biete ganz besondere Einblicke in die Natur. „Hier gibt es Eisvögel, Nutrias und Schildkröten“, schwärmt der zweite Vorsitzende des Vereins Michael Römhild. Wenn Gäste kämen, seien diese ganz begeistert. Schließlich erinnere der Kinzigabschnitt mit seinem wuchernden Grün ein wenig an einen Dschungelfluss – „und das, obwohl wir mitten in der Stadt sind,“ schwärmt der Wassersportler.

Für die Teilnehmer des Monster Races ging es allerdings weniger um schöne Ausblicke sondern um Geschwindigkeit: Wer ist der oder die Schnellste auf dem Board? Rund 45 Minuten brauchten die Teilnehmer, von denen viele als Vampir, Fledermaus oder schlicht als Kürbis unterwegs waren, für die ausgewiesene Rennstrecke.

Wer Stand Up Paddeling einmal ausprobieren will, kann zum Jahresbeginn einen Schnuppertag im Heinrich Fischer Bad buchen oder einen Kurs bei der SKG. Rund 50 Kursteilnehmer machten von dem Angebot des Vereins im vergangenen Jahr Gebrauch. „Viele kaufen sich ein Brett, stellen sich drauf und wundern sich dann, dass es nicht funktioniert“, sagt Römhild. Schließlich komme es auch auf die richtige Technik an, und die gibt’s während des Kurses, ebenso wie eine Einweisung in die Sicherheitsvorschriften der Bundeswasserstraße Main. Infos hierzu auch unter www.skg-hanau.de (grü)