Taufbecken wieder in die Mitte rücken

St. Peter und Paul-Kirche wird renoviert

Bei einem Ortstermin in der St. Peter und Paul-Kirche wurden Vorschläge für die geplante Kirchenrenovierung diskutiert. Die Kirche feiert 2018 ihr 150. Weihejubiläum.

Klein-Auheim - Vorschläge für die geplante Renovierung ihrer vor 148 Jahren eingeweihten Gemeindekirche konnten die Pfarreimitglieder der Klein-Auheimer Gemeinde St. Peter und Paul bei einer Begehung des Gotteshauses machen. Von Holger Hackendahl

Denn im Oktober 2018 steht für die katholische Gemeinde die 150. Wiederkehr des Kirchweihjubiläums an und bis dahin soll St. Peter und Paul herausgeputzt werden. Pfarrer Olaf Schneider und seine „Räte“ hatten sich bereits im Vorfeld des Ortstermins Gedanken gemacht und bei einer Begehung mit Mitgliedern des Pfarrgemeinde- und des Verwaltungsrates eine Vorschlagsliste zur möglichen Renovierung erarbeitet. „Die letzten größeren Kirchenrenovierungen erfolgten vor dem 100. und zuletzt 1993 vor dem 125. Jubiläum unserer Kirche“, erklärte Pfarrer Schneider den rund 20 Interessenten beim Rundgang durch das Gotteshaus. Pfarrgemeinde- und Verwaltungsrat hätten sich insbesondere für eine Erneuerung der Beleuchtung in der Kirche ausgesprochen. Die vorhandenen Lampen seien zu dunkel und nicht dimmbar. „Eine indirekte Beleuchtung der Seitenwände ist auch denkbar,“ meint Schneider.

+ Pfarrer Olaf Schneider stellte die Vorschläge aus den Pfarreigremien vor. © Hackendahl Apropos Wände: Die sind über die Zeit immer dunkler geworden. „Ein neuer Farbanstrich muss her,“ findet Pfarrer Schneider. Hierbei sollen auch einige Risse im Mauerwerk und Schäden im Steinfußboden behoben werden. Bereits in dieser Woche kommt ein Steinmetz in die Kirche, der die ausgetretene Treppe zur Orgelempore in Augenschein nimmt. Die Stufen des Aufgangs sind mittlerweile so ausgetreten, dass sich einige Kirchenchormitglieder kaum noch trauen, hinaufzugehen, bestätigte Chormitglied Manfred Adam. Moniert wurde aber auch die „zu steile“ Behindertenrampe am Seitengang der Kirche zur Obergasse. Ein Architekt werde in Kürze die Metallrampe, die bei einer 72-Stundenaktion von der Katholischen jungen Gemeinde (KJG) gebaut worden war, in Augenschein nehmen und Vorschläge machen, um Abhilfe zu schaffen. Auch der Austausch des 25 Jahre alten Heizkessels als energetische Maßnahme und eine höhere Brüstung an der Orgelempore haben die beiden Gemeinderäte empfohlen.

Doch wer dachte, die Gemeindemitglieder hätten der von Pfarrer Schneider vorgetragenen Liste nur wenig hinzuzufügen, sah sich getäuscht. Weitere Ideen sprudelten im Minutentakt. Bei Vorschlägen wie der Schaffung eines separaten Raums im hinteren Teil der Kirche, der Verlegung des behindertengerechten Seiteneingangs, einem Windfang an der jetzigen Behindertenrampe oder das kostspielige Abtrennen der Seitenschiffe mit Glaswänden zum Einsparen von Heizkosten wurde unter den Anwesenden das Für und Wider diskutiert. Weitestgehend einig war man sich bei der Reduzierung der Kirchenbänke, die in der Kirche Platz für 400 Besucher bieten. Denn abgesehen von Christmette und dem Ostergottesdienst sei bei 95 Prozent der Gottesdienste die Kirche nicht voll.

Einmütigkeit herrschte beim Vorschlag, in der Mitte Bänke herauszunehmen und das alte Taufbecken in der Kreuzmitte anzuordnen, um „die Taufe wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken“. Für Werktagsgottesdienste reiche doch auch ein Altar im Seitenschiff, stieß auch diese Idee auf breite Zustimmung.

Einigkeit herrschte auch bei Schneiders Idee, auch im Seitenschiff Bänke herauszunehmen und diese so an der Wand anzuordnen, dass der dortige Kreuzweg mit den in Südtirol geschnitzten Kreuzwegstationen wieder aus der Nähe begehbar wird. Schön fände es der Geistliche auch, in der Kirche einen Beicht-raum einzurichten. Auch die Akustik im Altarraum sollte verbessert werden. Dort haben nämlich die Messdiener teils Schwierigkeiten mitzubekommen, was im Gottesdienst gesprochen wird.

Ein großes Fragezeichen steht jedoch hinter der Finanzierung der ins Visier genommenen Ideen. Nur bei Energiespar- und Erhaltungsmaßnahmen kann die St. Peter und Paul-Gemeinde wohl mit einer finanziellen Untertstützung seitens des Bistums rechnen. Darüber hinaus gehende Maßnahmen müsste die Pfarrei Peter und Paul wohl weitgehend selbst finanzieren.