Festnahme zweier Juwelierräuber dank aufmerksamer Zeugen

Polizei ehrt drei Männer

+ © Polizei Südosthessen Die belobigten Zeugen Helmut S. (2. von links), Saif A. S. (4. von links) und Wael A. H. (5. von links) mit der Leitung des Kommissariats für Gewaltkriminalität sowie der Polizei Hanau. © Polizei Südosthessen

Hanau - Nach einem Raubüberfall auf einen Juwelier in der Hanauer Innenstadt verfolgen drei Zeugen die beiden bewaffneten Täter zu Fuß quer durch die Hanauer Innenstadt. Kurze Zeit später kann die Polizei die beiden Männer festnehmen. Jetzt bedankte sie sich bei den Zeugen.

Am 1. September überfallen zwei Männer ein Juweliergeschäft in der Hanauer Innenstadt. Die beiden Täter sollen die in den Verkaufsräumen anwesende Geschäftsinhaberin überfallen, mit einer Schusswaffe bedroht und auf sie eingeschlagen haben. Gleichzeitig sollen sie versuchten haben, die Vitrinen zu zerstören und Schmuck zu rauben. Durch den Lärm des Überfalls wurde zunächst der Zeuge S. auf das Geschehen aufmerksam. Dieser bat einen zufällig vorbeikommenden Passanten die Polizei zu alarmieren, während er selbst den weiteren Ablauf in dem Juweliergeschäft im Blick behielt. Als die beiden Räuber aus dem Geschäft stürmten, verfolgte sie nicht nur der Zeuge S., sondern auch zwei weitere junge Männer, die den Überfall mitbekommen hatten. Die drei Männer blieben den flüchtenden Täter zu Fuß quer durch die Innenstadt auf den Fersen bis zum Gelände des Klinikums. Dabei teilten sie der Polizei mehrfach den aktuellen Standort mit, sodass die Beamten die Verdächtigen schließlich festnehmen konnten.

Die Polizei hebt dabei hervor, dass der 21-jährige Wael A. H. trotz geringer deutscher Sprachkenntnisse die eintreffenden Beamten auf sich aufmerksam machen konnte. Gemeinsam mit seinem Freund, einem 19-jährigen Hanauer, zeigte er der Streife das Versteck der Tatverdächtigen. Bei der Festnahme der Verdächtigen konnten die Ordnungshüter wichtige Beweismittel sicherstellen. Auf Antrag der Hanauer Staatsanwaltschaft ordnete ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaft gegen die beiden 32 und 20 Jahre alten Männer an. Sie müssen mit langjährigen Haftstrafen wegen schweren Raubüberfalls rechnen.

Die Führung der Hanauer Polizei bedankte sich nun in einer Feierstunde bei den Zeugen für ihr laut Polizei „herausragend couragiertes und überlegtes Handeln“ mit Belobigungen und kleinen Präsenten. Die Zeugen hatten laut Polizei alles richtig gemacht: Sie hatten sehr gut beobachtet, sofort die Beamten verständigt, dann die fliehenden Männer in einem Abstand verfolgt, der sie selbst nicht direkt gefährdete und die Beamten schließlich zu deren Versteck geführt. (jrd)