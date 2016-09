Schuldfähig: Schwangere Schwester getötet

Ein Polizeibeamter steht am 16.09.2016 im Verhandlungssaal des Landgerichts in Hanau (Hessen) vor der Anklagebank mit den beiden syrischen Brüdern, die sich im Zusammenhang mit dem Tod ihrer schwangeren Schwester verantworten müssen. Der Mann vorne Mitte soll die Schwester mit einem Messer erstochen haben, sein mitangeklagter älterer Bruder (links hinten) war auch am Tatort und soll auf den Ehemann der getöteten Frau eingeschlagen haben.

© dpa/Jörn Perske