Räuber nutzt Hilfsbereitschaft von 33-Jähriger aus

Täter packt Frau am Arm und klaut Geld

Hanau - Ein Räuber hat in Hanau die Hilfsbereitschaft einer 33-Jährigen ausgenutzt. Die Frau wollte dem Mann freundlich die Urhzeit verraten, als der Mann sie am Arm packte.

Den Beginn ihres Arbeitstages hatte sich eine 33 Jahre alte Frau aus Hanau sicher anders vorgestellt. Kurz nachdem die Frau am Freitag ihre Wohnung verlassen hatte, wurde sie um 7.35 Uhr von einem Unbekannten vor dem Haus in der Querstraße 4a nach der Uhrzeit gefragt. Hilfsbereit wollte die 33-Jährige gerade die Uhrzeit nennen, als der Mann sie am Arm packte und festhielt. Wie die Polizei berichtete, verlangte der Mann in gebrochenem Deutsch nach dem Geld der Frau. Das Opfer versuchte, sich los zu reißen und sagte, dass sie kein Geld aushändigen werde.

Ticker: Polizei-Meldungen aus der Region

Nun packte der Kriminelle fester zu, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Schließlich händigte die Frau dem Ganoven einen 50-Euro-Schein aus. Der Mann flüchtete in Richtung Otto-Wels-Straße. Die Geschädigte beschreibt den Täter als etwa 1,80 Meter großen Mann mit dunklen Haaren und einer „normalen Figur“. Er trug eine Jeanshose und eine dunkle Jacke. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06181/100-123. (dani)

Polizeibeamte müssen belastbar sein Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa