Schlägerei in Kneipe

Hanau - Bei einer größeren Party sind am Montagabend in einem Lokal in Wolfgang zwei Männer in Streit geraten. Ein 18 Jahre alter Mann aus Offenbach wurde dabei ins Gesicht geschlagen und musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

Bis zum Eintreffen der Polizei hatte der Angreifer das Lokal offensichtlich schon verlassen; er konnte in der Menge nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die etwas über die Hintergründe der Auseinandersetzung und zu dem Unbekannten sagen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181/100123 zu melden. (did)

Rubriklistenbild: © dpa