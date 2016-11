Schloss Philippsruhe: Weißer Saal wird saniert

Nächste Etappe der Renovierung

+ © privat Restaurator Hans Michael Hangleiter erläutert IBM-Bauleiterin Susanne Sittinger und der stellvertretenden IBM-Leiterin Sibylle Jesgarz (von links) das Vorgehen bei der Deckensanierung im Weißen Saal von Schloss Philippsruhe. © privat

Hanau - Die aufwendige Sanierung von Schloss Philippsruhe geht in die nächste Etappe. Ein Gerüst im Zwischenbau des Südflügels zeugt davon. Im und am Weißen Saal ist für ein Jahr Baustelle, so lange ist der repräsentative Raum nicht nutzbar.

Rund 1,6 Millionen Euro gibt der städtische Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement (IBM) dafür aus, Dach, Deckenbalken-Konstruktion und Wandbemalung wieder in einen intakten Zustand zu versetzen. „Hanau lässt sich sein Schmuckstück Schloss Philippsruhe etwas kosten, die solide Sanierung wird dann aber einige Jahrzehnte Bestand haben“, erklärt Bau-Stadtrat Axel Weiss-Thiel (SPD). Im Südflügel ist über die Jahre vor allem an der Seite zum Park an mehreren Stellen Feuchtigkeit eingedrungen. Eine in den 1970er Jahren erfolgte Sanierung der Deckenbalken muss nun vollständig zurückgebaut werden. Damals wurden zusätzliche Stahlträger eingebaut, um die schon damals geschädigten Deckenbalken abzufangen, und Beton eingebracht, der nach heutigem Kenntnisstand das Schadensbild nur verschlechtert hat. Glücklicherweise sind Beton und Stahlträger „nur“ auf der Westseite des Saals vorzufinden, das aber auf einer Länge von 34 und einer Breite von rund drei Metern.

Wie bei den anderen Gebäudeteilen des Schlosses, so ist auch über diesem Bauabschnitt das Dach mit Schiefer neu einzudecken, zudem werden die Gauben erneuert. Daher wird in den nächsten Tagen eine große Wetterschutzhülle über dem Zwischenbau des Schloss-Südflügels angebracht, wie sie über dem Marstall derzeit schon zu sehen ist. Eine Herausforderung besteht darin, den Beton so herauszubrechen, dass die Stuckdecke aus dem 18. Jahrhundert nicht durch zu heftige Erschütterungen geschädigt wird. Das Problem: Die Stuckdecke hängt direkt an den zu sanierenden Balken. „Wir müssen daher behutsam, in kleinen Abschnitten bei der Deckenbalkensanierung vorgehen“, erläutert die stellvertretende IBM-Leiterin Sibylle Jesgarz.

Restaurator Hans Michael Hangleiter erläutert die geplante Vorgehensweise: Zunächst wird mit Kanthölzern, die mit den alten Balken verschraubt werden, eine Auffangkonstruktion gebaut. Zwischen diese und die Stuckdecke bringen die Fachleute eine Schutzschicht aus Flachsfasern ein. Das alles geschieht Quadratmeter für Quadratmeter und nimmt daher einige Monate in Anspruch. Das Säubern und Restaurieren von Fries und eigentlicher Decke erfolgt dann sukzessive. Im Weißen Saal wurde bereits ein Gerüst aufgebaut.

In der Etage über dem Weißen Saal werden, nach Fertigstellung des Rohbaus Ende 2017, die Räume für die Umsetzung des Museumskonzepts hergerichtet. Hierfür werden weitere Mittel notwendig. Das Papiertheater soll wieder an seinem angestammten Platz einziehen. Die verbleibende Fläche wird für ein Lager und eine kleine WC-Anlage genutzt. (did)