Neue Stadtbibliothek als Ort zum Lernen entdeckt

Büffeln überm Freiheitsplatz

+ © Kögel Die Stadtbibliothek hat an ihrem Standort im Kulturforum nicht nur viele neue Leser gewonnen - binnen eines Jahres wurden mehr als 6000 neue Leseausweise ausgestellt -, Schüler und Studenten haben sie auch als Ort zum Lernen entdeckt. Vor allem an Samstagen sind mitunter alle Arbeitsplätze belegt. © Kögel

Hanau - Die neue Hanauer Stadtbibliothek im Kulturforum am Freiheitsplatz hat sich seit ihrer Eröffnung vor gut einem Jahr als Besuchermagnet erwiesen. 27.000 Menschen werden dort pro Woche gezählt, mehr als doppelt so viele wie am alten Standort am Schlossplatz. Von Dieter Kögel

Und: Die Bibliothek hat sich bestens als Ort des Lernens etabliert. Die ganze Woche über nutzen Schüler und Studenten die Möglichkeiten, die dort zum effektiven Lernen, zur Weiterbildung und Forschung geboten werden. Selbst und gerade an Samstagen sind die in der Bibliothek geschaffenen Inseln mit Tischen und Stühlen, an denen die Arbeitsunterlagen großzügig Platz finden, meist allesamt besetzt. Drei junge Frauen der Jahrgangsstufen 9 und 10 aus der Erlenseer Georg-Büchner-Schule haben am letzten Samstag einen der Plätze in Beschlag genommen. Auf dem Tisch sind Fachbücher ausgebreitet. Es wird für Klassenarbeiten gelernt: Französich und Mathe. „Wir helfen uns gegenseitig“, sagt Vanessa Thalheimer, die sich auf die Mathearbeit vorbereitet - und das in „der schönsten Bibliothek, die ich je gesehen habe“, wie eine ihrer Mitschülerinnen meint, die das erste Mal im Kulturforum ist.

In der 5 000 Quadratmeter großen Bibliothek gibt es nicht nur die benötigten Lernunterlagen in den Regalen, sondern auch ausreichend Platz. Die Einrichtung hat am neuen Standort - die Stadt hat das Kulturforum für jährlich 1,5 Millionen Euro vom Forum-Eigentümer gemietet - eben viel mehr „Platz für viel mehr Leute, die hier lernen wollen“, bestätigt Bibliothekarin Susanne Buschbeck. Und da werden auch schon mal Arbeitsinseln zusammengelegt, Tische vom Nachbararbeitsplatz geholt und zur großen Arbeitsfläche verbunden. Etwa wenn Grundschulklassen Plakatprojekte machen, bei denen neben dem Anschauuungsmaterial aus den Büchern auch Platz sein muss für das großformatige Papier, auf dem skizziert wird.

Und größere Lerngruppen bauen sich auf diese Weise auch ihren eigenen Arbeitbereich. Da geht es zuweilen lebhaft zu. Lebhafter, als es der Bibliotheksbetrieb eigentlich erlaubt, weiß Buschbeck. Doch wer als Lernender die absolute Stille sucht, der kann sich auch im Brüder-Grimm-Lesesaal des Portals Stadtgeschichte einigeln. Der steht auf Anfrage nicht nur den Kunden des Stadtgeschichteportals zu, sondern kann nach vorheriger Kontaktaufnahme auch von Bibliothekskunden genutzt werden, wenn er frei ist. Selbst bei der Belegung der Arbeitsplätze in der Bibliothek empfiehlt es sich, ob der Nachfrage besonders für größere Gruppen, den Arbeitsbesuch anzumelden und Plätze zu reservieren.

Diese 5 Studenten-Wohnheime kann sich nicht jeder leisten Zur Fotostrecke

Nina Rudolph aus Babenhausen und ihre Kolleginnen aus der Jahrgangsstufe 12 der Hanauer Ludwig-Geissler-Schule hatten dieses Problem am letzten Samstag nicht. Sie fanden ihren Arbeitsplatz, um sich auf eine Hausarbeit im Fach Chemie vorzubereiten. Auch bei den vier jungen Frauen ist der Tisch mit Fachliteratur belegt, eifrig wird gelesen, sich ausgetauscht und notiert. Antworten auf alle offenen Fragen liefert die umfangreiche Fachliteratur in den Bücherregalen, die laut Susanne Buschbeck ständig ergänzt und auf den neuen Stand gebracht wird. Hauptsächlich natürlich mit den Fachbereichen und Ausbildungsberufen, die an den Hanauer Schulen unterrichtet werden.

Bleiben dennoch Fragen offen, so stehen den Lernenden in der Bibliothek freies W-LAN für den eigenen Rechner zur Verfügung. Zudem gibt es den Zugang zum Netz mit dem Leseausweis an einem der vier Tische mit jeweils vier Rechnern für maximal drei Stunden pro Sitzung - mit Zugriff auf die Datenbanken speziell für Schüler. Und mit dem „Press Reader“ besteht sogar die Möglichkeit, aktuelle Inhalte internationaler Zeitungen abzurufen und zu nutzen. Und alles ist unter der Woche „von 10 bis 20 Uhr verfügbar,“ sagt Susanne Buschbeck. Auch zeitlich gute Bedingungen, um sich in ein Thema zu vertiefen.