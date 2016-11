Stadt Hanau sucht Arbeit für Flüchtlinge

„Nicht länger zum Nichtstun verdammen“

Hanau - Im Prinzip waren sich alle einig und die Stadt Hanau hat auch bereits die ersten Weichen dafür gestellt. Gleichwohl führte das Thema Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten für Flüchtlinge am Montagabend in der Stadtverordnetenversammlung zu einer in dieser Form unnötigen Diskussion. Von Dirk Iding

Ausgangspunkt war ein Antrag der Union, die vorschlug, dass für Flüchtlinge in Hanau nach dem Vorbild der nordhessischen Gemeinde Bad Karlshafen Arbeitsmöglichkeiten bei der Stadtreinigung und Grünpflege auf freiwilliger Basis geschaffen werden. Der CDU-Stadtverordnete Dieter Hog erklärte, jetzt im Herbst könnten Flüchtlinge die Stadt bei der Laubbeseitigung unterstützen. Damit wären Asylsuchende nicht länger zum Nichtstun verdammt und bekämen so auch einen direkten Zugang zur deutschen Sprache.

Sprecher von SPD und Grünen, die das Ansinnen der Union grundsätzlich unterstützten, störten sich allerdings daran, dass die Christdemokraten in ihrem Antrag dies allein auf die Straßenreinigung beschränkt hätten. Es diene nicht dem Selbstwertgefühl von Flüchtlingen, so betonte die Grünen-Stadtverordnete Laura Pichardo Bermúdez, wenn ihnen für eine eine so geringe Aufwandsentschädigung ausschließlich eine Arbeit angeboten werde, „welche gesellschaftlich leider wenig wertgeschätzt wird, die aber mehr Wertschätzung verdient“.

Diese Aussage nannte wiederum der CDU-Stadtverordnete Joachim Stamm „eine schallende Ohrfeige für alle Mitarbeiter der Hanauer Straßenreinigung“. Außerdem sei es überhaupt nicht die Absicht der Union, Arbeitsmöglichkeiten für Flüchtlinge allein auf die Straßenreinigung und das Laubkehren zu beschränken. Die sei nur als zur Jahreszeit passendes Beispiel gemeint gewesen, weil jeder sehe, dass die Stadt zur Zeit mit dem Laubkehren kaum noch nachkomme.

Gleichwohl hatte die Regierungskoalition von SPD, Grünen, BfH und FDP bereits im Vorfeld mit einem Änderungsantrag auf die CDU-Initiative reagiert, in dem es heißt, dass der Magistrat gebeten wird, für Asylsuchende in Hanau verstärkt Beschäftigungsmöglichkeiten im Rahmen der gesetzlich vorgegebenen Möglichkeiten in Tätigkeitsbereichen der Stadt, ihrer Gesellschaften und Eigenbetriebe zu eröffnen. Dies solle auf für die Flüchtlinge freiwilliger Basis erfolgen. Es gehe darum, so die SPD-Fraktionsvorsitzende Cornelia Gasche, Flüchtlingen Arbeitsmöglichkeiten, wenn möglich, nach ihren Fähigkeiten zu eröffnen

Doch eigentlich hätte es auch dieses Antrags der Kolition überhaupt nicht bedurft, wie Hanaus Sozialdezernent Axel Weiss-Thiel (SPD) in seinem Redebeitrag durchblicken ließ. Denn nachdem erst seit kurzem die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Schaffung solcher Arbeitsverhältnisse im Wege so genannter Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) eindeutig geklärt worden seien, seien nun alle städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe aufgefordert worden, Bereiche zu nennen, in denen der Arbeitseinsatz von Flüchtlingen sinnvoll sein könnte. Innerhalb der Hanauer Flüchtlingsunterkunft würden zudem bereits 28 Flüchtlinge im Rahmen von FIM arbeiten. Außerhalb der Flüchtlingsunterkunft sei es schwieriger, Arbeitsstellen für Flüchtlinge zu finden, da jedesmal geklärt werden muss, ob sich für diese Arbeit kein anderer Arbeitssuchender findet.

