Bundesweit beachtetes Modell zur Preisbildung bei Fernwärme

Stadtwerke Hanau

+ © Iding Knapp drei Viertel der in Hanau verbrauchten Fernwärme kommt vom Kraftwerk Staudinger. Der aktuelle Liefervertrag der Stadtwerke Hanau mit Eon läuft Ende 2023 aus. Wie es langfristig mit dem Kraftwerk weitergeht, ist noch nebulös. Die Stadtwerke Hanau wollen jedenfalls eigene Kapazitäten zur Wärmeerzeugung ausbauen. © Iding

Hanau - „Das wird deutschlandweit Schule machen.“ Davon ist Werner Dorß, renommierter Fachanwalt für Energiewirtschaftsrecht, überzeugt. Der Jurist, der in vielen gerichtlichen Auseinandersetzungen die Interessen von Verbrauchern gegenüber Energiekonzernen und Versorgern vertreten hat, ist voll des Lobes für ein innovatives Modell zur Bildung des Preises von Fernwärme, das die Stadtwerke Hanau entwickelt haben. Von Dirk Iding

Die Entscheidung eines Kunden für Fernwärme sei fast so etwas wie eine Entscheidung fürs Leben, weiß Rechtsanwalt Dorß. Denn Neubauten, die an ein Fernwärmenetz angeschlossen werden, haben keine Schornsteine, bräuchten keine Heizungsräume mit angeschlossenem Brennstoffspeicher, wie sie für Öl- oder Pelletheizungen notwendig sind, und auch die eingesetzte Hausanschlusstechnik sei eine andere. Entsprechend schwer sei es für Immobilienbesitzer, nach der Entscheidung für Fernwärme später auf eine andere Art der Wärmeversorgung umzusteigen. Umso wichtiger ist es für Energieversorger wie die Stadtwerke Hanau, die auf Fernwärme und damit verbundene Dienstleistungen als wichtiges Geschäftsfeld setzen, das Vertrauen der Kunden für diese Art der Wärmeversorgung zu gewinnen. Dabei spiele eine möglichst transparente Preisbildung eine ganz zentrale Rolle, so Dorß. Und genau hierfür hätten die Stadtwerke Hanau nun ein innovatives Modell entwickelt, das der Jurist für vorbildlich hält.

Aus Sicht von Stadtwerke-Geschäftsführer Steffen Maiwald ist die bislang verwendete Formel zur Preisanpassung bei der Fernwärme „historisch falsch gewachsen“, insbesondere weil der Fernwärmepreis auch eine Ölpreiskomponente enthalte. Mit der Folge, dass wenn der Ölpreis stark steigt, auch die Fernwärme teurer wird. Das Problem: Die Stadtwerke Hanau beziehen fast drei Viertel ihrer Fernwärme aus dem mit Steinkohle und einem rund dreiprozentigen Anteil Klärschlamm befeuerten Block des Kraftwerks Staudinger. Der Rest wird durch die Verbrennung von Erdgas in den beiden Stadtwerke-Heizwerken Wolfgang und West erzeugt. Öl kommt bei der Fernwärmeerzeugung in Hanau also überhaupt nicht zum Einsatz.

Vor diesem Hintergrund haben die Stadtwerke Hanau in Zusammenarbeit mit Fachanwalt Werner Dorß, der aus der Sicht der Verbraucher diese langwierige Arbeit begleitete, neue Formeln zur Berechnung ihres Fernwärmepreises entwickelt, die insbesondere den tatsächlichen Primärenergie-Einsatz sowie deren spezifische Emissionsrechtekosten berücksichtigen. Künftig sollen Hanauer Fernwärmekunden so ganz genau nachvollziehen können, wie hoch der jeweilige Anteil der für die Fernwärmeerzeugung eingesetzten Brennstoffe ist, wie viel der Fernwärme in eigenen Heizwerken beziehungsweise im Kraftwerk Staudinger erzeugt wird und vor allem wie der Fernwärmepreis letztlich berechnet wird.

Mittlerweile haben die Stadtwerke Hanau ihr neues Konzept zur Fernwärme-Preisbildung, das laut Werner Dorß in Fachkreisen bereits als „Hanauer Modell“ bezeichnet werde, von der WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH auf der Basis der Daten für das Kalenderjahr 2015 begutachten lassen. WTS bescheinigte dem Unternehmen die Nachvollziehbarkeit und Richtigkeit der Berechnungen. Das von den Stadtwerken Hanau entwickelte Modell soll nach Angaben von Geschäftsführer Steffen Maiwald im kommenden Jahr erstmals für eine eventuelle Tarifanpassung der Fernwärmepreise zum 1. Januar 2018 eingesetzt werden.

In den nächsten Tagen werden die Stadtwerke ihr neues Preisbildungsmodell für jeden nachprüfbar auf ihrer Homepage (www.stadtwerke-hanau.de) veröffentlichen. Und natürlich werden auch die Kunden schriftlich darüber informiert. Das Geschäftsfeld Wärme ist für die Stadtwerke Hanau von zunehmender Bedeutung. In 2015 erreichte die Absatzmenge im Bereich Fernwärme nach Unternehmensangaben den Wert von 128,6 Gigawattstunden. Kunden sind sowohl große Hanauer Unternehmen als auch Privathaushalte.

Mit dem Kraftwerk Staudinger besteht eine Liefervereinbarung, die Ende 2023 ausläuft. Wie es danach mit dem Kraftwerk weitergeht, steht noch ein Stück weit in den Sternen. Der langfristige Ausstieg aus der Kohleverstromung ist nicht zuletzt aus Gründen des Klimaschutzes erklärtes Ziel der Politik. Für Stadtwerke-Geschäftsführer Maiwald steht allerdings schon heute fest, dass sein Unternehmen mehr eigene Kapazitäten zur Erzeugung von Wärme und Strom aufbauen muss. Dabei gehe es vor allem um die Realisierung von kleineren, dezentralen Anlagen zur Nahwärmeversorgung.

So werden die Stadtwerke Hanau im ersten Quartal 2017 ihr lange geplantes Biomasse-Heizwerk im Lehrhöfer Park in Betrieb nehmen, das klimaneutral mit Holzhackschnitzeln befeuert wird. Dieses Projekt, das schon seit einigen Jahren auf der Agenda der Stadtwerke steht, musste planerisch überarbeitet werden, nachdem sich der Bau eines Seniorenheims im Lehrhöfer Park als ein Großabnehmer der in dem neuen Heizwerk erzeugten Nahwärme zerschlagen hatte. „Mit dem Anschluss des Kinzigbogens ist der Ausbau des Fernwärmenetzes in Hanau beendet. In den nächsten Jahren kommt es nun darauf an, dieses Netz intelligent nachzuverdichten“, sieht Geschäftsführer Steffen Maiwald in der Nahwärmeversorgung und den damit verbundenen Dienstleistungen für die Endverbraucher einen wachsenden Markt für die Stadtwerke.