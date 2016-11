Stoffe, Trödel, Essen: Märkte sind der Renner

Breites Angebot lockt tausende Besucher nach Hanau

+ © Kögel Gut besucht war der Stoff- und Tuchmarkt auf dem Marktplatz. Hier gab es nicht nur Stoffe am laufenden Meter, sondern auch zahlreiches Zubehör zu erstehen. © Kögel

Hanau - Die Stadt Hanau hat am Sonntag ihrem Namen als „Stadt der Märkte“ erneut alle Ehre gemacht. Von Dieter Kögel

+ Die Interessengemeinschaft Hanauer Altstadt veranstaltete einen Antik- und Trödelmarkt auf dem Freiheitsplatz. © Kögel Gleich vier Veranstaltungen, drei davon in der Innenstadt und unter freiem Himmel, und der angeschlossene verkaufsoffene Sonntag von Handel und Gewerbe zogen wieder tausende Besucher auch aus dem Hanauer Umland an. Bereits gegen 14 Uhr gab es keine freien Parkplätze mehr in den innerstädtischen Parkhäusern. Da waren dann auch die Inhaber der Foodtrucks zwischen Schlossplatz und Altstädter Markt wieder gut drauf. Denn die hatten bereits am Samstag die Läden ihrer zum Teil bunt und liebevoll gestalteten fahrenden Küchen hochgeklappt. Doch was strömte, waren nicht die hungrigen Gäste, sondern der Regen. Nur ganz wenige Unentwegte hielten sich am Mittag in der Hanauer Altstadt auf, um ihre frisch zubereiteten Wraps, Burger oder Spieße zu genießen. Natürlich unter dem Regenschirm.

Ganz anders am Sonntag: Da bildeten sich schon vor der offiziellen Eröffnung um 12 Uhr die ersten Schlangen vor den Ausgabescheltern, Pulled Pork, Maultaschen, Pastaspezialitäten, Steaks, Spieße, Falafel, Waffeln, indische Pacoras und vieles andere wurde gereicht. Über der ganzen Altstadt hing der würzige Rauch aus den verschiedensten Küchen dieser Welt. Und zumindest die Kinder konnten in der gesperrten Johanneskirchgasse beim Spielmobil die angefutterten Kalorien mit den vorhandenen Spieleangeboten wieder abarbeiten.

+ Designer- und Secondhandmode wurde beim Markt in der Orangerie von Schloss Philippsruhe angeboten. © Kögel Gedränge auch am Freiheitsplatz, wohin die Interessengemeinschaft Hanauer Altstadt zum Besuch des Antik- und Trödelmarktes eingeladen hatte. „Die ersten waren schon heute morgen um acht Uhr beim Aufbau da,“ erzählt ein Standbetreiber. Die „Spezialisten“ eben, die genau wissen was sie suchen und sich nichts entgehen lassen wollen. Und dann kam der Ansturm. Lange bevor der verkaufsoffene Sonntag ausgerufen wurde. Es waren eben vorwiegend die Märkte mit ihrem ganz eigenen Charakter, die sich als der große Publikumsmagnet erwiesen. Auch auf dem Hanauer Marktplatz, wo der Stoffmarkt die Massen zog. Das unglaublich breit gefächerte Angebot umfasste allerdings nicht nur gewebte Meterware. Accessoires für die Textilien waren zu bekommen, Reißverschlüsse gab es als Meterware, Bügelbilder scheinen wieder gefragt zu sein, Dekostoffe, Kurzwaren, Knöpfe, Schnittmuster oder Bordüren... Schneider und Hobbyschneider kamen bei diesem Markt voll auf ihre Kosten. Ebenso wie die Marktbeschicker, die in Hanau einen erfolgreichen Geschäftstag verbuchen konnten.

Den hatten auch die rund 90 Standbetreiber in der Orangerie am Schloss Philippsruhe. Der Designer- und Secondhandflohmarkt dort, er ist auch längst über die Hanauer Stadtgrenzen hinaus bekannt und zog viele Kunden aus dem Umland. Kein Wunder. Denn die Markenartikel, wenn auch gebraucht, gab es zu unglaublich günstigen Preisen. Textilien vornehmlich, bei denen keineswegs die Katze im Sack gekauft werden musste. Im hinteren Bereich der Orangerie gab es einen Bereich zum Anprobieren. Rund 1 500 Besucher, so die vorläufige Bilanz der Veranstalter, haben den Markt am Sonntag besucht.