Suche nach Urheber geht weiter

Drohungen gegen Pipa:

+ © dpa Landrat Erich Pipa zeigt einen Drohbrief. © dpa

Main-Kinzig-Kreis - Zwar haben Polizei und Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit Drohungen gegen Landrat Erich Pipa (SPD), die mutmaßlich aus der rechtsextremistischen Szene stammen, ihre Ermittlungen zum Teil eingestellt, aber gänzlich abgeschlossen ist das Verfahren noch nicht.

Darauf machte gestern Rechtsanwalt Kurt Pitz aufmerksam, der die Interessen von Pipa vertritt. Die Suche nach den Urhebern der „schwerwiegendsten Schriftstücke“ gehe weiter, so Pitz: „Angesichts der mehrfach übermittelten Drohungen gegen Leib und Leben ist es ein gutes Signal, dass die Staatsanwaltschaft in Hanau und die ermittelnden Behörden hier weiterhin tätig bleiben“, erklärt der Rechtsanwalt. .

Lesen Sie dazu auch: Landrat Erich Pipa äußert sich zu Drohungen Bereits im Vorfeld zu „Kinzigtal total 2015“ hatte der anonyme Absender seine Wortwahl in Schreiben an den Landrat deutlich verschärft und angekündigt, jemanden zu finden, „der Dich aus dem Weg räumt“. Nach der damaligen Warnung „Es gibt keine absolute Sicherheit“ wurde nunmehr im September mit dem „finalen Schlag“ ein Anschlag auf Leib und Leben des Landrats konkret angekündigt. Wieder wurde der Radlersonntag als Rahmen für die mögliche Attacke genannt.

Dieser Sachverhalt sei so gravierend, dass die erhobene Strafanzeige weiterhin im Raum stehe, so Pitz. Es seien sogar die Anstrengungen erhöht worden, um den möglichen Täterkreis einzugrenzen. So wurden Spezialisten hinzugezogen, um ein genaueres Persönlichkeitsprofil des anonymen Absenders zu erhalten. Dabei bestätigte sich unter anderem die Einschätzung, dass die betreffende Person über besondere Ortskenntnisse sowie andere Detailinformationen verfüge. Zudem würden auch verschiedene technische Möglichkeiten ausgeschöpft.

„Wir verfolgen verschiedene Ansätze, brauchen aber weiterhin die Unterstützung aus der Bevölkerung“, sagt Kurt Pitz. Die Belohnung für erfolgreiche Hinweise liegt inzwischen bei 12 000 Euro, dank zahlreicher Spenden in unterschiedlicher Höhe. Wie der Rechtsanwalt betont, werde mit großer Energie dafür gekämpft, diese extremen Beschimpfungen und Bedrohungen vollständig aufzuklären und strafrechtlich zu belangen.

Sachdienliche Hinweise werden unter anderem von der Polizei in Hanau (Telefon 06181/1000), von der Kanzlei Pitz (Telefon 06051/5088) oder per E-Mail an hinweise-zu-drohbriefen@mkk.de entgegengenommen. (did)