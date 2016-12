Politische Jugendverbände fordern Abkehr von  Videoüberwachung

„Trügerisches Sicherheitsgefühl“

Hanau - Eine Videoüberwachung an zentralen Plätzen soll für mehr Sicherheit in der Innenstadt sorgen. In der Hanauer Kleeblatt-Koalition ist das bereits vereinbarte Sache. Am Montag wird das Projekt erstmals auch in der Stadtverordnetenversammlung diskutiert.

Lesen Sie mehr: Videoüberwachung: „Falsches Signal gesetzt“ Diskussion um Videoüberwachung zieht Kreise Plädoyer für Videoaugen in der Hanauer City Widerstand gegen die Pläne regt sich indes von Seiten des politischen Nachwuchses: die Grüne Jugend MKK, die Jungen Liberalen Main-Kinzig (JuLis) und die Jusos Hanau beziehen gemeinsam Stellung gegen die Pläne. Bereits beim Stadtverbandsparteitag der SPD Hanau war das Thema Videoüberwachung kontrovers diskutiert worden. Die Jusos hatten bei der Versammlung eine Abkehr der Hanauer SPD von dem Projekt gefordert, waren aber mit ihrem Antrag bei der Abstimmung durch die Delegierten gescheitert.

Nun machen sich die drei politischen Jugendverbände, Grüne Jugend MKK, JuLis Main-Kinzig und die Jusos Hanau, in einer gemeinsamen Presserklärung erneut für ein Umdenken stark. Für die Nachwuchs-Politiker gehe es bei der Frage um Videoüberwachung um tatsächlich mehr als lediglich um eine kriminalitätspräventive Handlung, denn die Aufzeichnung öffentlicher Plätze wie dem Marktplatz, Freiheitsplatz oder von Bahnanlagen sei ein deutlicher Eingriff in die Persönlichkeitsrechte eines jeden Einzelnen – nach Ansicht der jungen Kritiker ein völlig unverhältnismäßiger.

Die politischen Jugendverbände ziehen für ihre Argumentation die Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Südosthessen von 2015 heran, laut der die Aufklärungsquote von Straftaten in Hanau deutlich über dem hessischen Durchschnitt gelegen habe. Die Straßenkriminalität in Hanau sei rückläufig. Delikte wie Straßenraub seien zuletzt auch ohne Videoüberwachung um 33 Prozent gesunken, so Grüne Jugend MKK, Junge Liberale Main-Kinzig und Jusos Hanau.

„Doch selbst ohne diese Entwicklung würden wir eine Videoüberwachung ablehnen. Sie löst keine Probleme, sondern verschiebt sie nur in Randgebiete. Und das zu einem hohen Preis“, so Birol Avci, Vorsitzender der Grünen Jugend. Pierre Kurth, Vorsitzender der Jungen Liberalen ergänzt: „Videoüberwachung kann nicht die Lösung sein, sie bietet höchstens ein trügerisches Sicherheitsgefühl; jedoch keine Antwort auf Kriminalität und Gewalt. Die Kameras sind nichts weiter als Placebos, die keines der Probleme ernsthaft angehen und gleichzeitig in die Freiheitsrechte tausender Besucher unserer Innenstadt eingreifen.“

Assistent und Überwacher: Schöne neue Welt der Wearables Zur Fotostrecke

Aber auch aus finanziellen Gründen lehnen Jusos, JuLis und Grüne Jugend die Videoüberwachung ab. Mit Blick auf die städtische Verschuldung sei Hanau gezwungen, bei jeder Investition genau zwischen Kosten und Nutzen abzuwiegen. Eine Abwägung, die nach Ansicht der Nachwuchs-Politiker klar zu Ungunsten der Videoüberwachung ausfällt. Maximilian Bieri, Sprecher der Jusos Hanau, gibt deshalb den Hanauer Stadtverordneten für die Beratung am Montag folgende Fragen mit auf den Weg: „Sind wir in einem solchen Maß vom Nutzen der Videoüberwachung überzeugt, dass wir die Kosten den Generationen von morgen und übermorgen aufbürden können?‘ Einen Nutzen, den selbst die Wissenschaft so gut wie nicht sieht?“. (lho)