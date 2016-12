Mehr Sicherheit in Hanau durch Kameras?

Diskussion über Ausweitung der Videoüberwachung

+ © Iding Videoüberwachung im öffentlichen Raum ist für Hanau kein ganz neues Thema. Allein am Busbahnhof Freiheitsplatz sind sieben Kameras bereits seit 2014 im Einsatz. © Iding

Hanau - Soll die Videoüberwachung des öffentlichen Raums in Hanau weiter ausgebaut werden? Darüber wird demnächst im Haupt- und Finanzausschuss der Stadtverordnetenversammlung unter anderem mit Experten von Polizei und Datenschutz diskutiert. Von Dirk Iding

Grundlage ist eine Vorlage des Magistrats, der sich bereits für weitere Kameras ausgesprochen hat. Diese Vorlage wurde am Montagabend von der Stadtverordnetenversammlung nach einer ersten Debatte einstimmig in den Fachausschuss verwiesen. Dabei ließen die Redebeiträge der Stadtverordneten bereits erkennen, welche Fragen dabei im Mittelpunkt stehen werden. Beispielsweise, ob zusätzliche Videokameras tatsächlich ein Mehr an Sicherheit für Besucher der Innenstadt bringen und ob der Nutzen, den die Befürworter einer Ausweitung der Videoüberwachung sehen, im Verhältnis zu den von Gegnern befürchtetem Eingriff in Persönlichkeitsrechte stehen.

In einer durchweg sachlichen Debatte überwog die Zustimmung für das vom Magistrat vorgelegte Konzept einer Ausweitung der Videoüberwachung auf die Bereiche neuer Stadtplatz am Freiheitsplatz, Marktplatz sowie den Vorplatz des Forum Hanau aus Richtung Hammerstraße. So begrüßten der CDU-Stadtverordnete Joachim Stamm und der BfH-Fraktionsvorsitzende Oliver Rehbein die Pläne ausdrücklich, deckten sie sich doch mit schon lange von ihren politischen Gruppierungen erhobenen Forderungen. So hatte sich insbesondere die BfH innerhalb der Kleeblatt-Koalition mit SPD, Grünen und FDP für mehr Videokameras im öffentlichen Straßenraum stark gemacht. SPD-Fraktionsvorsitzende Cornelia Gasche machte deutlich, dass Videoüberwachung nur ein Baustein eines umfassenden Sicherheitskonzepts sein könne. Zusätzliche Kameras böten keinen absoluten Schutz vor Kriminalität, könnten aber durchaus einen Beitrag dazu leisten, das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken und Straftaten aufzuklären.

Deutlich zurückhaltender äußerten sich die Grünen-Fraktionschefin Anja Zeller und der FDP-Fraktionsvorsitzende Thomas Morlock. Zeller verwies auf die laut Polizeistatistik zurückgehende Kriminalität in Hanau. Gleichzeitig nehme man aber auch das offenbar vorhandene Bedürfnis vieler Bürger nach mehr Sicherheit ernst. Videoüberwachung allein könne jedenfalls nicht die Lösung sein, vielmehr brauche es mehr Polizisten auf Streife und einen Ausbau der Präventionsarbeit.

FDP-Mann Morlock machte klar, dass er in der Videoüberwachung einen Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung der Bürger sieht. Auch müsse man fragen, ob die Kosten von rund 200.000 Euro im Verhältnis zum Nutzen stehen. Morlock forderte, „sich diesem sensiblen Thema mit praktischer Vernunft ohne Zorn und Leidenschaft zu nähern.“ Die schärfste Kritik kam vom fraktionslosen Robert Erkhan vom Forum gemeinsames Hanau (FGH), der davor warnte, die Themen Sicherheit und persönliche Freiheit gegeneinander auszuspielen. Er vermisse in der Vorlage des Magistrats konkrete Zahlen zum Kriminalitätsaufkommen an den für eine Überwachung vorgesehenen Orten. Die Videoüberwachung nannte er „eine Beruhigungspille, für die wir in Zeiten hoher Schulden und sozialer Einschnitte 200.000 Euro ausgeben sollen“.

Für die Republikaner sprach sich deren Fraktionschef Bert-Rüdiger Förster zwar für den Ausbau der Videoüberwachung aus, vor der sich ein anständiger Mensch nicht zu fürchten brauche, gleichzeitig halte er es aber auch für unerlässlich, „dass endlich deutlich mehr Polizisten auf die Straße kommen.“